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Коваленко перейдет в Аталанту уже в январе - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

А не летом. "Горняки" согласны?

Коваленко перейдет в Аталанту уже в январе - СМИ
Новина українською

Центральный полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Виктор Коваленко уже в течение ближайших недель может стать игроком итальянской "Аталанты".

Украинский хавбек, сообщает calcioatalanta, должен заменить аргентинского лидера команды из Бергамо Папу Гомеса, у которого затяжной конфликт с главным тренером Гасперини, переросший в настоящий скандал и драку.

Накануне речь шла о том, что Коваленко перейдет в "Аталанту" летом, когда у него закончится контракт с "Шахтером".

Украинец, по слухам, подпишет контракт на 4 года.

Трансфермаркт оценивает услуги Виктора Коваленко в 4,5 млн евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (6)
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донцк-киев (киев)
22.12.2020 в 13:33
Хорошо- могут наиграть с Малиновским связку , что будет в пользу сборной.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.12.2020 в 13:10
А чому не в Ювентус?
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+1
-1
aleks68
22.12.2020 в 13:31
всё гавкаешь жертва аборта.а когда уже купят "звезду" цыганкова
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0
-3
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 13:33
О, ипанутое с айкью 68 проснулось :) тут два гея из вашего прайда уже ждут тебя - хЕнтер и контуженый из Луксора :)
+1
-1
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 13:33
Витя-с.ка с.сать летит :)
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+1
-1
trey222
22.12.2020 в 13:07
Будем посмотреть.
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+1
-1


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