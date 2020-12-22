Коваленко перейдет в Аталанту уже в январе - СМИ

Центральный полузащитник " Шахтера " и национальной сборной Украины Виктор Коваленко уже в течение ближайших недель может стать игроком итальянской "Аталанты".

Украинский хавбек, сообщает calcioatalanta, должен заменить аргентинского лидера команды из Бергамо Папу Гомеса, у которого затяжной конфликт с главным тренером Гасперини, переросший в настоящий скандал и драку.

Накануне речь шла о том, что Коваленко перейдет в "Аталанту" летом, когда у него закончится контракт с "Шахтером".

Украинец, по слухам, подпишет контракт на 4 года.

Трансфермаркт оценивает услуги Виктора Коваленко в 4,5 млн евро.