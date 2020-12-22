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Коваленко перейдет в Аталанту уже в январе - СМИ
А не летом. "Горняки" согласны?
Центральный полузащитник "
Украинский хавбек, сообщает calcioatalanta, должен заменить аргентинского лидера команды из Бергамо Папу Гомеса, у которого затяжной конфликт с главным тренером Гасперини, переросший в настоящий скандал и драку.
Накануне речь шла о том, что Коваленко перейдет в "Аталанту" летом, когда у него закончится контракт с "Шахтером".
Украинец, по слухам, подпишет контракт на 4 года.
Трансфермаркт оценивает услуги Виктора Коваленко в 4,5 млн евро.
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