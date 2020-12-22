Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Угадайте команду по футболистам, которые за нее играли - тест от UA-Футбол
Трех минут хватит, чтобы пройти квиз?
Мы предлагаем вам освежить в памяти карьеры известных футболистов. Вам будут даны три игрока, и нужно указать команду, за которую они все выступали.
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.12.2020 в 13:32
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