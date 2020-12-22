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Угадайте команду по футболистам, которые за нее играли - тест от UA-Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Трех минут хватит, чтобы пройти квиз?

Угадайте команду по футболистам, которые за нее играли - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Мы предлагаем вам освежить в памяти карьеры известных футболистов. Вам будут даны три игрока, и нужно указать команду, за которую они все выступали.

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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.12.2020 в 13:32
13/15 й то в останньому поспішив з Баварією (Лізаразю і Мартінес - так, але забув про Торреса), а так по "накатанной пошло"...
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