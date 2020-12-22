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Тремя игроками Ингульца интересуются другие клубы УПЛ, еще одним - из-за рубежа

Премьер-лига
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И как раз последнее предложение было наиболее реальной

Тремя игроками Ингульца интересуются другие клубы УПЛ, еще одним - из-за рубежа
Новина українською

Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк заявил о заинтересованности со стороны других клубов игроками его команды.

Мне не хотелось бы об этом говорить, тем более, называть футболистов. Во-первых - это не конкретные предложения. Во-вторых, есть предложения по трем футболистам от команд УПЛ. Но смысла им переходить я не вижу.

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Наиболее серьезное предложение - один иностранный клуб хочет нашего молодого игрока. Я ему об этом сказал, а он говорит, что хочет еще мхом обрасти здесь. Я даже не буду называть этого игрока. Ему здесь все нравится, он хочет здесь еще лучше сыграть, а потом пойти в топ-клуб. Это единственный человек, которому я сказал, что им интересуются.

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В статье: УПЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Інгулець

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