Тремя игроками Ингульца интересуются другие клубы УПЛ, еще одним - из-за рубежа

Президент петровского " Ингульца " Александр Поворознюк заявил о заинтересованности со стороны других клубов игроками его команды.

Мне не хотелось бы об этом говорить, тем более, называть футболистов. Во-первых - это не конкретные предложения. Во-вторых, есть предложения по трем футболистам от команд УПЛ. Но смысла им переходить я не вижу.

Наиболее серьезное предложение - один иностранный клуб хочет нашего молодого игрока. Я ему об этом сказал, а он говорит, что хочет еще мхом обрасти здесь. Я даже не буду называть этого игрока. Ему здесь все нравится, он хочет здесь еще лучше сыграть, а потом пойти в топ-клуб. Это единственный человек, которому я сказал, что им интересуются.