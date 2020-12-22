Милевский не перейдет в Рух. Козловский назвал причину

Президент " Руха " Григорий Козловский заявил, что экс-нападающий "сине-желтых" Артем Милевский не перейдет в львовский клуб.

Если положить руку на сердце, то если бы я был главным тренером, и не было бы философии развития клуба, я бы Селезнева и Милевского с радостью взял бы в команду. Это и для маркетинга супер.

Но у нас другая философия. Я бы с радостью видел бы таких футболистов, но философия клуба и тренера ...У нас есть тренерский совет, который должен утвердить кандидатуру.

Окончательное решение должно быть за тренером. Философия у нас - должна играть молодежь. Поэтому, к сожалению, нет.