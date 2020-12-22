  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Милевский не перейдет в Рух. Козловский назвал причину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милевский не перейдет в Рух. Козловский назвал причину

Премьер-лига
(2 голосов)

Федик не согласился

Милевский не перейдет в Рух. Козловский назвал причину
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский заявил, что экс-нападающий "сине-желтых" Артем Милевский не перейдет в львовский клуб.

Если положить руку на сердце, то если бы я был главным тренером, и не было бы философии развития клуба, я бы Селезнева и Милевского с радостью взял бы в команду. Это и для маркетинга супер.

Но у нас другая философия. Я бы с радостью видел бы таких футболистов, но философия клуба и тренера ...У нас есть тренерский совет, который должен утвердить кандидатуру.

Окончательное решение должно быть за тренером. Философия у нас - должна играть молодежь. Поэтому, к сожалению, нет.

Читайте такжеМилевский: Луческу в Динамо - это предательство для Шахтера

Напомним, что накануне Артем Милевский ушел из брестского "Динамо" (Беларусь) и заявил, что хотел бы завершить карьеру в УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Рух (Львов) Григорий Козловский Иван Федык
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Рух

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Valerii_Krykun (Wroclaw)
22.12.2020 в 15:52
Просто ЗП не потянуть.Міля казав ,що хотів би вернутись в УПЛ,але за копійки грать не буде
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.12.2020 в 15:49
Бо то вже буде не рух, а бух...
Ответить
+1
0
trey222
22.12.2020 в 14:12
Грамотеи,что за берестейское динамо?
Ответить
0
-7
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
22.12.2020 в 16:15
Брест (той що був Брест-Литовськ у минулому столітті) українською мовою є БЕРЕСТЯ "учите матчасть"
Ответить
0
0
avatar
satellite (Харьков)
22.12.2020 в 13:53
Только что читал в Интернете что всё уже обговорено по поводу перехода Милевского в Рух и даже оговаривается его должность в клубе после завершения карьеры.А тут читаю совершенно обратное.Хрен поймёшь кому верить???
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2020 в 15:08
игрок и должность в клубе - это разные виды сотрудничества
Ответить
0
-1
football_soccer (Украина)
22.12.2020 в 13:49
от игры на Чемпионате Мира до типка, от которого открещивается один из аутсайдеров УПЛ. пропито - миссия выполнена
Ответить
+4
-6
storm_ua (Николаев)
22.12.2020 в 13:44
Ответить
+1
-3
storm_ua (Николаев)
22.12.2020 в 13:48
Ответить
+1
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...