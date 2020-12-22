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Милевский не перейдет в Рух. Козловский назвал причину
Федик не согласился
Президент "
Если положить руку на сердце, то если бы я был главным тренером, и не было бы философии развития клуба, я бы Селезнева и Милевского с радостью взял бы в команду. Это и для маркетинга супер.
Но у нас другая философия. Я бы с радостью видел бы таких футболистов, но философия клуба и тренера ...У нас есть тренерский совет, который должен утвердить кандидатуру.
Окончательное решение должно быть за тренером. Философия у нас - должна играть молодежь. Поэтому, к сожалению, нет.
Напомним, что накануне Артем Милевский ушел из брестского "Динамо" (Беларусь) и заявил, что хотел бы завершить карьеру в УПЛ.
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