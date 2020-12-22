Александрия попрощается с 5 игроками

Владимир Шаран, главный тренер " Александрии ", заявил о кадровых изменениях в команде из Кировоградщины, сообщает ТК Футбол.

Конечно, мы недовольны результатами. Президент тоже недоволен, мы хотели лучше закончить этот футбольный год, хотя бы на 2-3 позиции выше. Но что случилось, то случилось.

Президент и я решили, что нужно немного омолаживать состав, подтягивать игроков молодежки. Понимаю, что они не все могут сразу заиграть, но однозначно нужно делать какие-то шаги, чтобы в будущем "Александрия" играла стабильно.

Нашу команду покинут 5 игроков. Я хочу сначала пообщаться с игроками, чтобы им это донести. Неправильно будет, если они об этом узнают из телевизора или Интернета. Может, кто-то из них догадывается ... Это такое дело.