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16-летним вратарем команды УПЛ интересуется Ливерпуль
Призрак Кариуса до сих пор нависает над Клоппом
Президент львовского "
Герета - это топ-вратарь. Открою большой секрет: за ним уже год следит "Ливерпуль". Если бы ему было 18, уже были бы предложения.
Герета является воспитанником львовского футбола, до сентября выступал в команде "Карпат" U-17. А осенью перешел в "Рух"-U-19. Он уже дебютировал в УПЛ, сыграл с "Зарей".
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Источник:Рух
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Комментарии (3)
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Микко82 (Херсон)
22.12.2020 в 16:42
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Просто Квашин (Харьков)
22.12.2020 в 15:27
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2020 в 15:04
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