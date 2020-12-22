  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 16-летним вратарем команды УПЛ интересуется Ливерпуль
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

16-летним вратарем команды УПЛ интересуется Ливерпуль

Премьер-лига
(1 голосов)

Призрак Кариуса до сих пор нависает над Клоппом

16-летним вратарем команды УПЛ интересуется Ливерпуль
Новина українською

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский заявил, что за 16-летним голкипером команды Юрием-Владимиром Геретой следит английский "Ливерпуль".

Герета - это топ-вратарь. Открою большой секрет: за ним уже год следит "Ливерпуль". Если бы ему было 18, уже были бы предложения.

Герета является воспитанником львовского футбола, до сентября выступал в команде "Карпат" U-17. А осенью перешел в "Рух"-U-19. Он уже дебютировал в УПЛ, сыграл с "Зарей".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Ливерпуль Рух (Львов) Юрий-Владимир Герета
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Рух

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Микко82 (Херсон)
22.12.2020 в 16:42
В мене враження, що Козловський якусь дурь курить. Щось його часто глючить.
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
22.12.2020 в 15:27
За Козловским уже три года наблюдают.... инопланетяне !!! Не был бы он Козловским, давно уже были бы предложения..
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2020 в 15:04
16-летним вратарем команды УПЛ интересуется Ливерпуть (c) этапять!)))
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...