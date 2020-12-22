16-летним вратарем команды УПЛ интересуется Ливерпуль

Президент львовского " Руха " Григорий Козловский заявил, что за 16-летним голкипером команды Юрием-Владимиром Геретой следит английский "Ливерпуль".

Герета - это топ-вратарь. Открою большой секрет: за ним уже год следит "Ливерпуль". Если бы ему было 18, уже были бы предложения.

Герета является воспитанником львовского футбола, до сентября выступал в команде "Карпат" U-17. А осенью перешел в "Рух"-U-19. Он уже дебютировал в УПЛ, сыграл с "Зарей".