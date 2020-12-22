Максимов: Цитаишвили - перспективный футболист. Надеемся, он поможет Ворскле

Недавно стало известно, что вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в " Ворскле " на правах аренды. В интервью ТК "Футбол" главный тренер полтавчан Юрий Максимов прокомментировал подписание игрока.

"Надеемся на Цитаишвили, что он поможет. Перспективный футболист.

Хотим усилить и другие позиции, но посмотрим. Будет зависеть от качества футболистов. Пока кого-то на примете еще нет", - сказал Максимов.

Напомним, что Георгий Цитаишвили провел в этом сезоне за киевлян всего 125 минут в четырех матчах, дважды появившись на поле в основном составе. Всего за "Динамо" футболист сыграл 24 поединка, отметившись двумя асистами.