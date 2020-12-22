  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Максимов: Цитаишвили - перспективный футболист. Надеемся, он поможет Ворскле
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Максимов: Цитаишвили - перспективный футболист. Надеемся, он поможет Ворскле

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане арендуют хавбека Динамо

Максимов: Цитаишвили - перспективный футболист. Надеемся, он поможет Ворскле
Новина українською

Недавно стало известно, что вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в "Ворскле" на правах аренды. В интервью ТК "Футбол" главный тренер полтавчан Юрий Максимов прокомментировал подписание игрока.

"Надеемся на Цитаишвили, что он поможет. Перспективный футболист.

Хотим усилить и другие позиции, но посмотрим. Будет зависеть от качества футболистов. Пока кого-то на примете еще нет", - сказал Максимов.

Напомним, что Георгий Цитаишвили провел в этом сезоне за киевлян всего 125 минут в четырех матчах, дважды появившись на поле в основном составе. Всего за "Динамо" футболист сыграл 24 поединка, отметившись двумя асистами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...