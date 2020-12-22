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Максимов: Цитаишвили - перспективный футболист. Надеемся, он поможет Ворскле
Полтавчане арендуют хавбека Динамо
Недавно стало известно, что вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в "
"Надеемся на Цитаишвили, что он поможет. Перспективный футболист.
Хотим усилить и другие позиции, но посмотрим. Будет зависеть от качества футболистов. Пока кого-то на примете еще нет", - сказал Максимов.
Напомним, что Георгий Цитаишвили провел в этом сезоне за киевлян всего 125 минут в четырех матчах, дважды появившись на поле в основном составе. Всего за "Динамо" футболист сыграл 24 поединка, отметившись двумя асистами.
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