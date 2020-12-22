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Поворознюк о трансферах Ингульца: Мы же не руководство Руха, которое звонит игрокам и просит переходить

Премьер-лига
(3 голосов)

Клуб из Петрово не афиширует свою работу на трансферном рынке

Поворознюк о трансферах Ингульца: Мы же не руководство Руха, которое звонит игрокам и просит переходить
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в контексте возможных зимних трансферов клуба не дал никакой конкретики, но уколол своего коллегу из "Руха" Григория Козловского.

"По всем остальным игрокам нашего клуба, даже по зарплатам, когда спрашиваю: "что вы готовы дать игрокам при переходе из клуба в клуб", то не вижу большой разницы.

Поэтому зачем будоражить общественность? Мы же не руководство "Руха", которое звонит игрокам и просит переходить. Я этого делать не буду.

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Мы толерантно и спокойно дойдем до своей цели. Главная наша задача – остаться в УПЛ, а дальше посмотрите, как мы усилимся, как будем играть и какие задачи ставить в дальнейшем", - сказал Поворознюк.

Напомним, что после осенней части сезона "Ингулец" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ФК ІНГУЛЕЦЬ

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