Поворознюк о трансферах Ингульца: Мы же не руководство Руха, которое звонит игрокам и просит переходить

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк в контексте возможных зимних трансферов клуба не дал никакой конкретики, но уколол своего коллегу из "Руха" Григория Козловского.

"По всем остальным игрокам нашего клуба, даже по зарплатам, когда спрашиваю: "что вы готовы дать игрокам при переходе из клуба в клуб", то не вижу большой разницы.

Поэтому зачем будоражить общественность? Мы же не руководство "Руха", которое звонит игрокам и просит переходить. Я этого делать не буду.

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Мы толерантно и спокойно дойдем до своей цели. Главная наша задача – остаться в УПЛ, а дальше посмотрите, как мы усилимся, как будем играть и какие задачи ставить в дальнейшем", - сказал Поворознюк.

Напомним, что после осенней части сезона "Ингулец" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.