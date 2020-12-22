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Поворознюк о трансферах Ингульца: Мы же не руководство Руха, которое звонит игрокам и просит переходить
Клуб из Петрово не афиширует свою работу на трансферном рынке
Президент "
"По всем остальным игрокам нашего клуба, даже по зарплатам, когда спрашиваю: "что вы готовы дать игрокам при переходе из клуба в клуб", то не вижу большой разницы.
Поэтому зачем будоражить общественность? Мы же не руководство "Руха", которое звонит игрокам и просит переходить. Я этого делать не буду.
Мы толерантно и спокойно дойдем до своей цели. Главная наша задача – остаться в УПЛ, а дальше посмотрите, как мы усилимся, как будем играть и какие задачи ставить в дальнейшем", - сказал Поворознюк.
Напомним, что после осенней части сезона "Ингулец" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.
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