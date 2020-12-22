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Трубин: Самой важной в декабре была игра с Интером
Итоги месяца и года от голкипера горняков
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который
– Анатолий, ты впервые в карьере признан лучшим футболистом месяца в "Шахтере". Что для тебя значит эта награда болельщиков?
– Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за то, что голосовали за меня и выбрали лучшим игроком месяца! Для меня это впервые, очень приятно. Ваши голоса свидетельствуют о том, что я на правильном пути. В свою очередь буду продолжать стараться, работать, радовать вас своей игрой и победами.
– Чем тебе запомнился декабрь? Какой поединок или событие можешь выделить?
– Декабрь запомнится матчами Лиги чемпионов. Но также не забываю о значимых победах месяца в чемпионате Украины. Самой важной, считаю, была игра с "Интером", благодаря которой мы гарантировали себе выступления в Лиге Европы.
– Назови свой самый крутой сейв в декабре. Сейв, который лично тебе больше всего запомнился или понравился.
– Не могу выделить определенный сейв. Каждый отбитый удар был важным, ведь я помогал команде не пропустить.
– Можно ли сказать, что 2020-й стал для тебя годом прорыва в спортивном плане? Три главных события года для тебя?
– Да. 2020-й дал мне много нового: я стал больше играть и приобрел опыт – это основное для футболиста. Были как хорошие моменты, так и ошибки. Три самых главных события: первый матч с "Десной", победа в чемпионате Украины и дебют в Лиге чемпионов.
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