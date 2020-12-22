Динамо огласило тройку претендентов на звание лучшего игрока декабря

Киевское " Динамо " объявило о старте голосования на звание лучшего игрока команды в декабре.

На награду претендуют Виктор Цыганков, Николай Шапаренко и Денис Попов.

Голосование проходит на официальном Телеграм-канале клуба.

Напомним, что в 4-х матчах декабря Цыганков забил 3 гола и отдал 1 ассист, Шапаренко за это время результативными действиями не отметился, а Попов забил 1 гол.