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Динамо огласило тройку претендентов на звание лучшего игрока декабря

Премьер-лига
(1 голосов)

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Динамо огласило тройку претендентов на звание лучшего игрока декабря
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило о старте голосования на звание лучшего игрока команды в декабре.

На награду претендуют Виктор Цыганков, Николай Шапаренко и Денис Попов.

Голосование проходит на официальном Телеграм-канале клуба.

Напомним, что в 4-х матчах декабря Цыганков забил 3 гола и отдал 1 ассист, Шапаренко за это время результативными действиями не отметился, а Попов забил 1 гол.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Виктор Цыганков Денис Попов
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
22.12.2020 в 19:03
Шапаренко! Трохи м'язів та футбольної впертості і позиція 10 буде за... прикрита.
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