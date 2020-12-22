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Динамо огласило тройку претендентов на звание лучшего игрока декабря
Проголосовать может любой желающий
Киевское "
На награду претендуют Виктор Цыганков, Николай Шапаренко и Денис Попов.
Голосование проходит на официальном Телеграм-канале клуба.
Напомним, что в 4-х матчах декабря Цыганков забил 3 гола и отдал 1 ассист, Шапаренко за это время результативными действиями не отметился, а Попов забил 1 гол.
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
22.12.2020 в 19:03
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