Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон посетил базу Интернасьонала. Местные СМИ пишут о том, что он может вернуться уже зимой
Бразилец в отпуске проведал свой бывший клуб
Хавбек "Шахтера"
С какой целью футболист посетил свой бывший клуб, остаётся неизвестным, но местные СМИ с новой силой начали обсуждать возможное возвращение игрока в "Интер".
Так, местное издание Internacional Time Line, пишет, что футболист может вернуться в Бразилию уже зимой, а не летом по окончанию контракта.
Источник пишет, что "Шахтер", чтобы выручить хоть какие-то деньги за игрока, который летом с большой долей вероятности может уйти бесплатно, хочет получить за Тайсона порядка 800 тысяч евро (5 млн реалов в местной валюте).
Потянет ли такую сумму "Интернасьонал", который переживает не лучшие времена в финансовом плане, остаётся неясным.
Напомним, что контракт Тайсона с "горняками" заканчивается летом 2021 года, однако по правилам ФИФА, игрок уже сейчас может вступать в предварительные переговоры с другими клубами.
Ранее сообщалось, что кроме "Интернасьоналя" к Тайсону проявляли интерес и ряд других клубов в Европе и Азии. Также, по информации украинских источников, хотел бы удержать его у себя и "Шахтер", инициировав переговоры о новом соглашении.
Популярное сейчас
- Коваленко перейдет в Аталанту уже в январе - СМИ
- Форвард Динамо забивает третий гол за Тенерифе
- Претендент на Зинченко, разгром от Челси, наказание Тюраму. Главные новости за 21 декабря
- Вернидуб назвал двух футболистов из УПЛ, которые не оправдали его надежд
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО