Тайсон посетил базу Интернасьонала. Местные СМИ пишут о том, что он может вернуться уже зимой

Хавбек "Шахтера" Тайсон , который сейчас проводит свой отпуск в родной Бразилии, сегодня был замечен на базе местного "Интернасьонала" в Порту-Алегри.

С какой целью футболист посетил свой бывший клуб, остаётся неизвестным, но местные СМИ с новой силой начали обсуждать возможное возвращение игрока в "Интер".

Так, местное издание Internacional Time Line, пишет, что футболист может вернуться в Бразилию уже зимой, а не летом по окончанию контракта.

Источник пишет, что "Шахтер", чтобы выручить хоть какие-то деньги за игрока, который летом с большой долей вероятности может уйти бесплатно, хочет получить за Тайсона порядка 800 тысяч евро (5 млн реалов в местной валюте).

Потянет ли такую сумму "Интернасьонал", который переживает не лучшие времена в финансовом плане, остаётся неясным.

Напомним, что контракт Тайсона с "горняками" заканчивается летом 2021 года, однако по правилам ФИФА, игрок уже сейчас может вступать в предварительные переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что кроме "Интернасьоналя" к Тайсону проявляли интерес и ряд других клубов в Европе и Азии. Также, по информации украинских источников, хотел бы удержать его у себя и "Шахтер", инициировав переговоры о новом соглашении.