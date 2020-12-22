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Рух попрощался с рекордсменом клуба по матчам с капитанской повязкой
Игорь Дуць будет искать себе новую команду
Защитник "
Сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон.
Напомним, что в "Рух" Дуць пришел летом 2017 года. Всего за команду провел 93 поединка. В 38 матчах защитник выводил на поле команду с капитанской повязкой и является лидером "Руха" по этому показателю.
В текущем сезоне Дуць провел за "Рух" 8 матчей в УПЛ.
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Источник:ФК Рух
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