Рух попрощался с рекордсменом клуба по матчам с капитанской повязкой

Защитник " Руха " Игорь Дуць покинул львовский клуб.

Сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон.

Напомним, что в "Рух" Дуць пришел летом 2017 года. Всего за команду провел 93 поединка. В 38 матчах защитник выводил на поле команду с капитанской повязкой и является лидером "Руха" по этому показателю.

В текущем сезоне Дуць провел за "Рух" 8 матчей в УПЛ.