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Рух попрощался с рекордсменом клуба по матчам с капитанской повязкой

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Дуць будет искать себе новую команду

Рух попрощался с рекордсменом клуба по матчам с капитанской повязкой
Новина українською

Защитник "Руха" Игорь Дуць покинул львовский клуб.

Сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон.

Напомним, что в "Рух" Дуць пришел летом 2017 года. Всего за команду провел 93 поединка. В 38 матчах защитник выводил на поле команду с капитанской повязкой и является лидером "Руха" по этому показателю.

В текущем сезоне Дуць провел за "Рух" 8 матчей в УПЛ.

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В статье: Рух (Львов) Игорь Дуць
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Источник:
ФК Рух

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