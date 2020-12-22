  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер на сборах в Турции сыграет с Црвеной Звездой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер на сборах в Турции сыграет с Црвеной Звездой

Премьер-лига
(1 голосов)

Известен первый соперник горняков на зимних сборах в Турции

Шахтер на сборах в Турции сыграет с Црвеной Звездой
Новина українською

Стал известен первый соперник донецкого "Шахтера" на зимних сборах в Турции.

Как сообщают сербские СМИ, "горняки" договорились о спарринге в Анталии с белградской "Црвеной Звездой".

Дата и время поединка пока не сообщаются, однако известно, что для сербов этот матч будет последним перед возобновлением официальной части сезона, которая у них намечена на 6 февраля.

На данный момент "Црвена Звезда" является безальтернативным лидером чемпионата Сербии – после осенней части чемпионата "Звезда" опережает "Партизан" на 9 пунктов.

Также "Црвена Звезда" является участником плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала сербская команда сыграет против "Милана".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Црвена Звезда (Белград)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
srbijadanas

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...