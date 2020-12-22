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Шахтер на сборах в Турции сыграет с Црвеной Звездой
Известен первый соперник горняков на зимних сборах в Турции
Стал известен первый соперник донецкого "
Как сообщают сербские СМИ, "горняки" договорились о спарринге в Анталии с белградской "Црвеной Звездой".
Дата и время поединка пока не сообщаются, однако известно, что для сербов этот матч будет последним перед возобновлением официальной части сезона, которая у них намечена на 6 февраля.
На данный момент "Црвена Звезда" является безальтернативным лидером чемпионата Сербии – после осенней части чемпионата "Звезда" опережает "Партизан" на 9 пунктов.
Также "Црвена Звезда" является участником плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала сербская команда сыграет против "Милана".
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