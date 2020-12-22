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UOL Esporte: Тайсон согласовал с Интернасьоналом двухлетний контракт

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист с пользой проводит отпуск в Бразилии

UOL Esporte: Тайсон согласовал с Интернасьоналом двухлетний контракт
Новина українською

32-летний полузащитник "Шахтера" Тайсон договорился с бразильским "Интернасьоналом" о двухлетнем контракте, сообщает UOL Esporte.

Как сообщает источник, чтобы убедить "Шахтер" отпустить игрока, бразильский клуб готов заплатить или же предоставить украинскому клубу предпочтительное право покупки любого из своих игроков основы.

Сам Тайсон, который сейчас проводит свой отпуск в родной Бразилии, сегодня посетил базу "Интера" в Порту-Алегри, где дал комментарий журналистам о своем будущем.

"Мое желание - вернуться в "Интер", но это зависит не только от меня, это зависит от переговоров, которые будут в дальнейшем. Мой менеджер и мой адвокат, поговорят с "Интером".

У меня еще пять месяцев в "Шахтере", и в январе я вернусь, чтобы продолжить играть за клуб. Также нам предстоят переговоры и с руководством "горняков".

Болельщики "Интернасьоналя" могут быть спокойными. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом всегда будет "Интернасьональ". У меня еще пять месяцев контракта с "Шахтером", но я хочу вернуться", – сказал Тайсон.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
UOL Esporte

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Комментарии (3)
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alexfc (Киев)
22.12.2020 в 19:33
Столько как в Шахтере ему никто уже не заплатит. Ему не 25 чтобы выбирать. Сейчас выбьет приемлемый контракт у Шахтера и останется. Хотя как по мне он Шахтеру уже и не нужен. Есть интересная молодежь.
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alex.belogubko (одесса)
22.12.2020 в 19:31
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alex.belogubko (одесса)
22.12.2020 в 19:27
ни куда он не уйдёт с ШД-в Бразилию где платят копейки--скорее всего останеться в Европе может даже к Фонсеке в Рому
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