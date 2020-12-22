UOL Esporte: Тайсон согласовал с Интернасьоналом двухлетний контракт

32-летний полузащитник "Шахтера" Тайсон договорился с бразильским "Интернасьоналом" о двухлетнем контракте, сообщает UOL Esporte.

Как сообщает источник, чтобы убедить "Шахтер" отпустить игрока, бразильский клуб готов заплатить или же предоставить украинскому клубу предпочтительное право покупки любого из своих игроков основы.

Сам Тайсон, который сейчас проводит свой отпуск в родной Бразилии, сегодня посетил базу "Интера" в Порту-Алегри, где дал комментарий журналистам о своем будущем.

"Мое желание - вернуться в "Интер", но это зависит не только от меня, это зависит от переговоров, которые будут в дальнейшем. Мой менеджер и мой адвокат, поговорят с "Интером".

У меня еще пять месяцев в "Шахтере", и в январе я вернусь, чтобы продолжить играть за клуб. Также нам предстоят переговоры и с руководством "горняков".

Болельщики "Интернасьоналя" могут быть спокойными. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом всегда будет "Интернасьональ". У меня еще пять месяцев контракта с "Шахтером", но я хочу вернуться", – сказал Тайсон.