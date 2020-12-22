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Сидорчук о коронавирусе: В украинских клубах то ли не все объявляют, то ли просто умалчивают
Капитан киевлян рассказал, как перенес заболевание
Капитан "
— Вы переболели коронавирусом. В какой форме протекала болезнь? Повлияла ли она на физическое состояние в дальнейшем?
— Переболел в легкой форме. Три дня была температура 37, исчезли запахи и вкус, тело ломило, поясницу отдельно — такое чувство, что туда вбивают железный клин. У меня сейчас жена с детьми болеют. Супруга говорит, что грипп намного сложнее переносила, чем коронавирус. Понятно, если болеть коронавирусом в легкой форме.
А вот по поводу физического состояния очень интересно. Выходить было сложно. Мне повезло, что я еще немного пропустил — 10-11 дней. Но выходить реально было тяжеловато, не совсем приятные ощущения. Непонятно и ново, первый раз в жизни испытал такое. Мало того, мне кажется, я до сих пор еще до конца не очухался. Есть у коронавируса специфические последствия, как мне кажется.
— Почему "Динамо" и "Шахтер" переболели почти всей командой, а многие европейские команды — только частично?
— Если бы вы спросили про украинские команды, то результат тот же. Не только "Динамо" и "Шахтер" переболели все полным составом — по-моему, уже почти все. У нас в клубах, видимо, то ли не все объявляют, то ли просто умалчивают. В Европе по-другому. Я общаюсь с Андреем Ярмоленко, и он говорит, что в Англии более профессионально ко всему относятся. Если на базу нельзя — значит нельзя. Хотя по большому счету в Европе и баз таких, как у нас, нет. Они приехали на тренировку, отужинали или отобедали и разъехались. Мы же практически постоянно находимся на базе. Может, в этом дело.
— Как коронавируса избежал 75-летний Мирча Луческу? И почему тренеры практически не болеют?
— Их работа подразумевает своего рода отшельничество. Они меньше контактируют. Они остаются у себя в комнате, а футболисты на заездах самопроизвольно кучкуются — кто в карты играет, кто в компьютерные игры.
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