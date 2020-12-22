Президент Ингульца: Моя мечта - чтобы в Петрово приехал играть Реал

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал о том, как идет строительство нвоой клубной арены в Петрово.

"Строительство идет полным ходом. По некоторым частям мы идем с небольшим опережением графика, по некоторым – с небольшим отставанием.

Приятно, что люди понимают, что когда человек строит за свои деньги, оно так и воспринимается.

Не нравятся только люди, которые на черное говорят белое и наоборот. Помню, приезжал Задиран (видимо, Сергей Задиран, бывший арбитр, а сейчас инспектор УАФ, - прим) пел дифирамбы и рассказывал, какой я хороший, свои деньги вкладываю, какой я молодец. А потом смотрю, как он на аттестации рассказывает, мол, "Колос" уже сделал себе красивый и уютный стадион, а некоторые три года ждут и не дождутся "Реал".

Что это за подколы? Да, есть у меня мечта в жизни - хочу, чтобы приехал "Реал" играть сюда. Не знаю, доживет ли Задиран, но "Реал" сюда приедет. Я добьюсь этого. Сколько буду жить - буду мечтать об этом", - сказал Поворознюк.