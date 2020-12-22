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Президент Ингульца: Моя мечта - чтобы в Петрово приехал играть Реал

Премьер-лига
(1 голосов)

Строительство новой клубной арены Ингульца идет полным ходом

Президент Ингульца: Моя мечта - чтобы в Петрово приехал играть Реал
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о том, как идет строительство нвоой клубной арены в Петрово.

"Строительство идет полным ходом. По некоторым частям мы идем с небольшим опережением графика, по некоторым – с небольшим отставанием.

Приятно, что люди понимают, что когда человек строит за свои деньги, оно так и воспринимается.

Не нравятся только люди, которые на черное говорят белое и наоборот. Помню, приезжал Задиран (видимо, Сергей Задиран, бывший арбитр, а сейчас инспектор УАФ, - прим) пел дифирамбы и рассказывал, какой я хороший, свои деньги вкладываю, какой я молодец. А потом смотрю, как он на аттестации рассказывает, мол, "Колос" уже сделал себе красивый и уютный стадион, а некоторые три года ждут и не дождутся "Реал".

Что это за подколы? Да, есть у меня мечта в жизни - хочу, чтобы приехал "Реал" играть сюда. Не знаю, доживет ли Задиран, но "Реал" сюда приедет. Я добьюсь этого. Сколько буду жить - буду мечтать об этом", - сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Сергей Задиран
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Источник:
ФК ІНГУЛЕЦЬ

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Комментарии (5)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.12.2020 в 22:03
а я думав, мрія, щоб Інгулець зустрівся з Реалом і переміг його а це якось несерйозно... в принципі спокійно можна заплатити Реалу і зіграти товариський матч але це якось нецікаво та й дядько зажметься, дорогувате задоволення виходить
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2.dc (Николаев)
22.12.2020 в 21:58
) ... а что, «Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни!». Дядька серьёзный, а ежели чего, и с транспортом Реалу подсобит ... )
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0
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Maradona_86
22.12.2020 в 21:50
Реал Фарма?
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+1
0
Термит (Киев)
22.12.2020 в 21:47
Не приедет, к сожалению, они по регламенту с таким расстоянием от Мадрида только прилететь могут. А аэропорт у Вас где? В Кропивницком на посадочной полосе тополя уже по 5 метров вымахали...
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+1
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.12.2020 в 22:04
а потягом/ пароплавом/ врешті автобусом...?
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0
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