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Тайсон отклонил предложения арабских и китайских клубов

Премьер-лига
(2 голосов)

Судьба игрока должна решиться уже в ближайшее время

Тайсон отклонил предложения арабских и китайских клубов
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тайсон, который в отпуске в Бразилии посетил тренировочную базу своего бывшего клуба – "Интернасьонала" из Порту-Алегри, стал главным ньюзмейкером дня для местных СМИ.

Тайсон заверил, что хотел бы вернуться в "Интер", где он начинал свою карьеру, однако пока что об этом рано говорить, так как впереди еще предстоят переговоры как с бразильским клубом, так и с "Шахтером".

При этом, как пишет Globo Esporte, "Интернасьонал" – не единственный клуб, который заинтересован в игроке. 32-летнего хавбека хотели бы видеть своим игроком некоторые европейские, арабские и китайские клубы. Однако предложения с Востока были сразу игроком отвергнуты.

Источник отмечает, что переговоры между Тайсоном и руководством "Интернасьонала" состоятся 22 декабря. На них и будет обсуждаться реальность перехода хавбека.

"Шахтер" уже уведомлен об интересе "Интернасьонала", но пока также не получил официальных предложений от бразильского клуба либо футболиста.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
globoesporte

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