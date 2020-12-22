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Тайсон отклонил предложения арабских и китайских клубов
Судьба игрока должна решиться уже в ближайшее время
Хавбек "Шахтера"
Тайсон заверил, что хотел бы вернуться в "Интер", где он начинал свою карьеру, однако пока что об этом рано говорить, так как впереди еще предстоят переговоры как с бразильским клубом, так и с "Шахтером".
При этом, как пишет Globo Esporte, "Интернасьонал" – не единственный клуб, который заинтересован в игроке. 32-летнего хавбека хотели бы видеть своим игроком некоторые европейские, арабские и китайские клубы. Однако предложения с Востока были сразу игроком отвергнуты.
Источник отмечает, что переговоры между Тайсоном и руководством "Интернасьонала" состоятся 22 декабря. На них и будет обсуждаться реальность перехода хавбека.
"Шахтер" уже уведомлен об интересе "Интернасьонала", но пока также не получил официальных предложений от бразильского клуба либо футболиста.
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