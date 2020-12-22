Ворскла зимой будет искать усиление на позиции центрбека, опорника и форварда

Вице-президент " Ворсклы " Олег Лысак рассказал, на какие позиции в команде полтавчане зимой будут искать усиление.

"На сегодняшний день нам нужен центральный защитник, опорный полузащитник, нападающие.

Ведь из-за того, что мы не смогли поддержать качественную конкуренцию в команде, в итоге недобрали очки, которые обязаны были брать", — сказал Лысак.