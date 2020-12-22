  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла зимой будет искать усиление на позиции центрбека, опорника и форварда
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла зимой будет искать усиление на позиции центрбека, опорника и форварда

Премьер-лига
(1 голосов)

Не Цитаишвили единым

Ворскла зимой будет искать усиление на позиции центрбека, опорника и форварда
Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, на какие позиции в команде полтавчане зимой будут искать усиление.

"На сегодняшний день нам нужен центральный защитник, опорный полузащитник, нападающие.

Ведь из-за того, что мы не смогли поддержать качественную конкуренцию в команде, в итоге недобрали очки, которые обязаны были брать", — сказал Лысак.

Напомним, что первым зимним новичком "Ворсклы" станет атакующий хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили, которого полтавчане арендуют у киевского клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Espreso.TV

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...