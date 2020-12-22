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Ворскла зимой будет искать усиление на позиции центрбека, опорника и форварда
Не Цитаишвили единым
Вице-президент "
"На сегодняшний день нам нужен центральный защитник, опорный полузащитник, нападающие.
Ведь из-за того, что мы не смогли поддержать качественную конкуренцию в команде, в итоге недобрали очки, которые обязаны были брать", — сказал Лысак.
Напомним, что первым зимним новичком "Ворсклы" станет атакующий хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили,
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Источник:Espreso.TV
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