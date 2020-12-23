Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"

Один инспектор приезжал и говорил, что есть всего три клуба, которые не платят в кассу (не знаю, что это за касса), это "Ингулец", "Шахтер" (как владелец кассы) и "Динамо". Мы очень гордимся тем, что играем честно. Играем так, как можем. Очень горжусь своим коллективом, почти все доводят способность выступать в УПЛ.