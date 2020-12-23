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Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"

Премьер-лига
(2 голосов)

Вложил в уста "инспектора"

Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"
Новина українською

Александр Поворознюк, президент петровского "Ингульца", раскритиковал работу арбитров в УПЛ на примере поединке с ПФК "Львов".

Очень понравился матч со "Львовом" (1:1). Его арбитры испортили негативным отношением к нашей команде. Об этом уже много сказано, не хочу повторяться, но было очень обидно из-за незасчитанного гола.

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Один инспектор приезжал и говорил, что есть всего три клуба, которые не платят в кассу (не знаю, что это за касса), это "Ингулец", "Шахтер" и "Динамо". Мы очень гордимся тем, что играем честно. Играем так, как можем. Очень горжусь своим коллективом, почти все доводят способность выступать в УПЛ.

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В статье: ФК Львов УПЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк ПФК Львов
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(2 голосов)
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (10)
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fabo52
23.12.2020 в 10:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
аалекс ( Крым)
23.12.2020 в 10:05
Балабол.
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0
0
дедушка (Сумы)
23.12.2020 в 09:54
Идиот,в том чемпионате кое какие клубы доплачивали,чтобы их топили?Например Заря.
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+1
0
avatar
Байкал (Lviv)
23.12.2020 в 09:54
Добре два,а Інгулець це що клуб? Тобі комбайнери ще не таке розкажуть.
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+1
0
absurdlight (Kiev)
23.12.2020 в 09:49
Его в клетке держали? Как-то с опозданием появился. Неужто услышим, что он думает про тех. поражение. На следующей неделе.
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
23.12.2020 в 09:39
Так воно і є.
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+1
-1
krakow (Херсон)
23.12.2020 в 09:50
Силен. Расшифровал,этот бред... "Воно i е таке". Моя версия.
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
23.12.2020 в 09:33
Надоел, кроме трёпа, пока ничего интересного не происходит от Игульца.
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+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
23.12.2020 в 09:29
Один инспектор приезжал и говорил, что есть всего три клуба, которые не платят в кассу (не знаю, что это за касса), это "Ингулец", "Шахтер" (как владелец кассы) и "Динамо". Мы очень гордимся тем, что играем честно. Играем так, как можем. Очень горжусь своим коллективом, почти все доводят способность выступать в УПЛ.
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+4
-1
Kela (Одесса)
23.12.2020 в 08:55
и д и о т, нести такую чушь еще и на публику
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+2
-4
Просто Квашин (Харьков)
23.12.2020 в 09:30
ты же поц несешь...
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+3
-2


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