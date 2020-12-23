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Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"
Вложил в уста "инспектора"
Александр Поворознюк, президент петровского "
Очень понравился матч со "Львовом" (1:1). Его арбитры испортили негативным отношением к нашей команде. Об этом уже много сказано, не хочу повторяться, но было очень обидно из-за незасчитанного гола.
Один инспектор приезжал и говорил, что есть всего три клуба, которые не платят в кассу (не знаю, что это за касса), это "Ингулец", "Шахтер" и "Динамо". Мы очень гордимся тем, что играем честно. Играем так, как можем. Очень горжусь своим коллективом, почти все доводят способность выступать в УПЛ.
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