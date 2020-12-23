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Легионер стал лучшим игроком Зари в декабре

Премьер-лига
(1 голосов)

Два гола

Легионер стал лучшим игроком Зари в декабре
Новина українською

По итогам голосования болельщиков лучшим игроком луганчан по итогам декабря стал нападающий из Ирана Аллахьяр Сайядманеш.

В 4 матчах 19-летний иранец забил 2 гола.

"Заря" арендует контракт Аллахьяра у турецкого "Фенербахче".

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ Алаххьяр Сайадманеш
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Источник:
Зоря

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