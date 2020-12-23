Премьер-лига
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Легионер стал лучшим игроком Зари в декабре
Два гола
По итогам голосования болельщиков лучшим игроком
В 4 матчах 19-летний иранец забил 2 гола.
"Заря" арендует контракт Аллахьяра у турецкого "Фенербахче".
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Источник:Зоря
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