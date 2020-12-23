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Украинский хавбек Шахтера заинтересовал португальскую Бенфику

Премьер-лига
(1 голосов)

И не только ее

Украинский хавбек Шахтера заинтересовал португальскую Бенфику
Новина українською

Центральный полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Виктор Коваленко стал объектом интереса со стороны португальской "Бенфики", сообщает тамошнее издание Record.

Кроме "Бенфики" речь идет о возможности перехода Коваленко в какой из итальянских клубов - Аталанту, Удинезе или Наполи.

У Виктора летом 2021 заканчивается контракт с Шахтером.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.12.2020 в 11:28
Яка на Бенфіка? СуперВітя ж значно талановитіший за А.Шевченка (за словами Пєнісова)))
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+1
-5
bokasonokloshara (город)
23.12.2020 в 12:05
лош ОК
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+2
0
avatar
ascent (Луксор)
23.12.2020 в 12:29
Про Супрягу еще напиши...
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+1
0
аалекс ( Крым)
23.12.2020 в 11:27
Кто следующий? А вообще удачи Виктору в новом клубе, думаю, что эпопея с Шахтером подходит к концу.
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+3
-1


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