Премьер-лига
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Украинский хавбек Шахтера заинтересовал португальскую Бенфику
И не только ее
Центральный полузащитник "
Кроме "Бенфики" речь идет о возможности перехода Коваленко в какой из итальянских клубов - Аталанту, Удинезе или Наполи.
У Виктора летом 2021 заканчивается контракт с Шахтером.
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.12.2020 в 11:28
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bokasonokloshara (город)
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аалекс ( Крым)
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