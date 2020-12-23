Украинский хавбек Шахтера заинтересовал португальскую Бенфику

Центральный полузащитник " Шахтера " и национальной сборной Украины Виктор Коваленко стал объектом интереса со стороны португальской "Бенфики", сообщает тамошнее издание Record.

Кроме "Бенфики" речь идет о возможности перехода Коваленко в какой из итальянских клубов - Аталанту, Удинезе или Наполи.

У Виктора летом 2021 заканчивается контракт с Шахтером.