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Костышина спросили о переходе на работу в Динамо или Шахтер
Он отослал к президенту "Колоса"
Наставник ковалевского "
На вопрос о том, хотел бы господин Костышин возглавить "Шахтер", "Динамо" или сборную Украины, он сказал следующее:
Нет, я на такой вопрос отвечать не буду. Нужно, чтобы президент "Колоса" отпустил меня в эти команды.
Нет, если честно, "Колос" - один. Это как ребенок. Очень сложно даже представить себя вне "Колоса".
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Источник:Футбольний формат
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