Костышина спросили о переходе на работу в Динамо или Шахтер

Наставник ковалевского " Колоса " Руслан Костышин, который в первом же сезоне команды в УПЛ вывел ее в еврокубки, признался, что не видит себя в любом другом коллективе.

На вопрос о том, хотел бы господин Костышин возглавить "Шахтер", "Динамо" или сборную Украины, он сказал следующее:

Нет, я на такой вопрос отвечать не буду. Нужно, чтобы президент "Колоса" отпустил меня в эти команды.

Нет, если честно, "Колос" - один. Это как ребенок. Очень сложно даже представить себя вне "Колоса".