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Костышина спросили о переходе на работу в Динамо или Шахтер

Премьер-лига
(3 голосов)

Он отослал к президенту "Колоса"

Костышина спросили о переходе на работу в Динамо или Шахтер
Новина українською

Наставник ковалевского "Колоса" Руслан Костышин, который в первом же сезоне команды в УПЛ вывел ее в еврокубки, признался, что не видит себя в любом другом коллективе.

На вопрос о том, хотел бы господин Костышин возглавить "Шахтер", "Динамо" или сборную Украины, он сказал следующее:

Нет, я на такой вопрос отвечать не буду. Нужно, чтобы президент "Колоса" отпустил меня в эти команды.

Нет, если честно, "Колос" - один. Это как ребенок. Очень сложно даже представить себя вне "Колоса".

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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