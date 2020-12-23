Акценты. Долой принцип "домино"! О судействе в УПЛ

Явно неблагодарная тема. И, как всегда, сугубо личное мнение. Которое отличается от мнения агрессивного меньшинства, что мнит себя большинством. Только потому, что настоящее большинство отмалчивается. Спешу разочаровать многих: здесь не будет критики судейства. Разговор пойдет скорее о нашем к нему отношении и о том, почему оно такое.

Прежде всего, следует помнить, что арбитры суть особая каста в футболе. Не только в том смысле, что людская молва сводит их фактически до положения неприкасаемых (то есть низшей касты), которых, по сути, принято осуждать уже за то, что они являются судьями. Но и в том, что именно они призваны обеспечивать чистоту игры – чтобы она не выходила за рамки своих правил.

Нужно четко понимать, что подавляющее большинство футболистов не знает правил футбола в их полном объеме. Что даже многие тренеры не понимают их до конца, хотя некоторые попросту прикидываются неучами, когда им это выгодно, манипулируя "буквой закона". И что мы с вами – а я пишу для простых любителей игры – еще дальше от этого понимания.

Никакой даже самый продвинутый журналист, так или иначе нахватавшийся "верхов" и отрывочных знаний в теории судейства, никогда не станет действительным специалистом в этих вопросах. Только сам футбольный арбитр – человек, выходящий на поле со свистком из года в год, неделю за неделей, и вершащий это самое футбольное правосудие. Желательно действующий.

Понимая это, я в своем блоге сознательно ушел от комментирования футбольного арбитража, предоставив его профессионалу – человеку, который этим живет. И даже будь он арбитром районного масштаба (ярлык, который спешат навесить, когда его мнение не совпадает с "единственно верным"), но добросовестным, он разберется в этом уж всяко лучше нашего.

Я "подписал" своего Юстаса еще десять с лишним лет назад и ни разу не пожалел об этом. Комментарии профи позволяют взглянуть на события не с другой стороны баррикад, а как бы находясь над схваткой, отстраненно, и опираясь исключительно на правила и рекомендации судьям. Без симпатий в чью-либо сторону. Мне это очень интересно. Надеюсь, не только мне.

Придя на этот сайт, мы обнаружили здесь наличие авторитетных судейских экспертов. Их оценки всегда любопытно услышать, иногда они нас шокируют, но никто не собирается оспаривать их мнения. Вместе с тем, у вас – читателей блога всегда есть возможность ознакомиться с альтернативным мнением одного из армии действующих арбитров.

Немаловажно, что практикует он в зарубежье. Его суждения лаконичны и почти лишены какой-либо эмоциональной составляющей. Человек пытается помочь мне и вам разобраться в ситуации, насколько может и умеет. В течение сезона он регулярно выходил на связь, отвечая на мои вопросы. Мне этого достаточно, и я не собираюсь обсуждать судейство самостоятельно.

Ибо для этого, повторюсь, нужно в нем разбираться. Меня интересует другое. Почему мы так предвзяты по отношению к нашим судьям? Да-да, вы не ослышались.

Ведь, имея возможность отслеживать практически все матчи чемпионата Украины на протяжении последних семи лет, я могу со всей ответственностью заявить: средний уровень футбольного судейства в УПЛ в этот период был ничем не хуже среднего уровня футбола в исполнении ее команд. Но большего при этом мы требуем, в первую очередь, от судей.

Наш чемпионат заслуживает именно такого, адекватного ему судейства. Но если судейство, хотя бы при помощи того же ВАРа, пытается освоить новый уровень, то чемпионат, за счет несвоевременного искусственного расширения лиги, начал двигаться в обратную сторону. Я это четко прочувствовал нынешней осенью после пяти лет постепенного прогресса.

Дело не в турнирной таблице, а в возросшем проценте унылых матчей с примитивной борьбой за результат вместо интересной игры. И на этом фоне любая вероятная судейская ошибка рассматривается под микроскопом и смакуется на все лады. Благо, уж кто-кто, а мы в Украине уже изначально ждем от судей подвоха. Так вот, предвзятостью называется ЭТО.

Судьи были виноваты в неудачах команд у болельщиков всегда и везде. Но у нас это превратилось в систему. И сегодня фанаты того же "Динамо" (называю эту команду, потому что именно ее поклонники этим отличаются чаще) садятся у экрана не столько следить за игрой, сколько за действиями арбитров. Да разве только "Динамо"…

Едва ли не каждое судейское решение изучается с пристрастием, и, стоит ему оказаться не в пользу твоей команды, а, не дай бог, оно еще и повлияло на результат, поднимается "волна народного возмущения". Впрочем, в интернете она бывает равносильна и буре в стакане воды. Однако в последнее время система просматривается все отчетливее.

Мне не хочется лишний раз извлекать на свет жупел непримиримого соперничества "Динамо" и "Шахтера". Чтобы вам было понятнее отношение автора к нему, я лишь приведу заголовок былой статьи "Чума на оба ваши дома!" Но и полностью игнорировать сей факт было бы глупо. Так уж вышло, что в последние годы в роли, если угодно, оппозиции оказался киевский клуб.

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И сегодня вот это: "Наших бьют!!!" регулярно звучит с той стороны. Под эту сурдинку весьма удачно подвернулся ВАР, который за компанию чехвостят нынче вдоль и поперек. Вся эта вакханалия преследует целью дискредитацию самого института украинских футбольных арбитров. Что, в свою очередь, является частью кампании против руководства УАФ.

Гребаная, извините, политика… А уж в ней я никогда не участвовал. Мы лишь фиксируем спорные ситуации, которые могли повлиять на результат, и даем к ним комментарий профессионала. Который не претендует на истину.

Но следует помнить об этой предвзятости и понимать, откуда растут ноги. А каков процент судейского брака в конкретном матче – совсем другая история.

Не могу не упомянуть Екатерину Монзуль. Вся вина которой заключается в том, что из нее решили сделать наше все в той же УАФ. Вероятно, чтобы было чем отличиться в международном масштабе. В итоге она мантулила, как стахановка, чуть ли не каждый божий тур. И, как бы в знак особого расположения что ли, ее то и дело назначали на матчи проблемного "Динамо".

На мой, исключительно дилетантский взгляд, Монзуль не является выдающимся рефери в рамках УПЛ. Это приличный и добротный арбитр среднего уровня. И она никогда не оказалась бы в центре нашего внимания, не будь она женщиной. Явление само по себе незаурядное в мужском футболе, и особый интерес к нему естественен.

Но когда начинаются разговоры о том, что она не понимает мужской игры, и ей этого не дано по определению – это и есть тот самый сексизм. Которого, на самом деле-то, у нас как бы нет. Как не было секса в СССР. Мое мнение: нередко Екатерина принимает решения, которым не грех бы поучиться и "настоящим мужчинам". Потому что они продиктованы чистотой игры.

И здесь мы подходим к главному предмету нашей беседы. Украинскому футболу уже под тридцатку, но большую часть этого срока мы прослыли скорее мужланами и костоломами. Ой, как неприятно, как режет глаз, и как пульс учащается! Но я называю вещи так, как они выглядели. Включая наш единственный Мундиаль с его историческим достижением.

Сборная страны при Шевченко сделала очень многое, чтобы избавиться от этого постылого имиджа. И уважать Украину в футбольном мире стали не только за улучшившиеся результаты, но и за игру, в которой стало больше собственно игры. Впрочем, для наших "политиков" это все ни о чем: куда важнее, чьим кумом является главный тренер.

Принцип "домино" (игра в кость) стал неотъемлемой чертой национального футбола. Традиционно превозносились такие качества, как воля к победе, характер, самоотдача и неуступчивость. Двумя словами: борiтеся – поборете. В худшем значении слова "борьба". Ибо она, как залог результата, стала важнее самой игры. Вместе с водой выплеснули и ребенка.

Неизменным спутником засилья борьбы на футбольном поле, особенно при низком уровне мастерства игроков, являются постоянные стыки, зачастую с нарушением правил. И сложилось такое ощущение, что у нас допуск был большим, чем в той же Европе: в "домино" рубились весело и азартно – только щепки летели! А собственно футбола, как зрелища, было мало.

Это сказывалось и на международной арене, где, чаще всего, мы смотрелись, в лучшем случае, цеховыми ремесленниками. Сейчас прогресс сборной совпал с появлением ВАРа, который дает возможность не упустить ни одну грубость, заслуживающую внимания. Что и происходит на наших полях, вызывая бурю недовольства у футболистов.

На что обратил бы внимание лично я?

Обратной дороги нет. Мы хотели большей справедливости с помощью технических средств – мы ее получили. Безусловно, с издержками: ВАР все еще только осваивается. Но с того момента, как ФИФА взял его на вооружение, можно говорить лишь о его усовершенствовании, но ни в коем случае – об отмене. Бессистемное использование ВАРа в УПЛ, уже априори, породило хаос и поставило клубы в неравное положение. Одним все высчитывают до миллиметра, отматывают ситуацию назад на минуту и не спускают малейшую грубость, тогда как другим засчитывают голы из офсайда и попросту не видят аналогичных грубых нарушений – ввиду отсутствия техники. Наши арбитры не волшебники ВАРа – они еще только учатся. Если они уступают в квалификации своим зарубежным коллегам в поле, то почему бы не предположить, что и у монитора может наблюдаться такая же картина? Как минимум, нужно время, чтобы "вкуриться в эту фишку". Вместе с тем, они добросовестно пытаются воплощать в жизнь то, чему их учили. И лично меня только радует то, что ужесточились наказания за грубые нарушения правил с риском нанесения травмы. Нужно удалять столько раз, сколько будет для этого поводов в игре. И пусть делают выводы на будущее. Паузы? Это при ВАР неизбежно: футбол уже не будет другим. И если у нас они длиннее, чем в Европе, то это говорит все о той же разнице в квалификации. Как и об уровне мастерства наших команд говорит тот факт, что им бывает сложно создать хотя бы три голевых момента за игру.

Таким образом, при условии, что ВАР будет работать на каждом матче УПЛ, мы можем и должны ожидать прогресса как от наших судей, так и от команд, которые волей-неволей будут вынуждены отойти от, уж извините, но жлобского антифутбола, главной целью которого является не отдать очко, не уступить в борьбе, не дать сыграть сопернику.

Ведь это поистине потрясающе, как даже самые уважаемые мною комментаторы и эксперты переживают за то, что наш ВАР "выхолащивает дух мужской, контактной игры, делает ее нежной, наши футболисты разучатся биться и бороться", и т.д.

Это словно та же пандемия, разгулявшаяся на просторах нашей страны. Выросли целые поколения игроков, тренеров, болельщиков, да и судей, которые не представляют себе, как играть в футбол иначе. Только, утрируя: отдать сопернику мяч и навязать борьбу за него. Самоотверженную и беспощадную.

Еще раз. Это личное мнение. Но я аплодирую каждому арбитру, который будет жестко пресекать любое поползновение к грубой игре. С ВАРом или без него. Сколько бы ни было поводов для этого. И пусть они себе возмущаются, сколько душе угодно. Их так учили. Но я, зритель, хочу игры, а не борьбы. И если для этого нужно ломать систему – так тому и быть.

P.S. Прежде, чем выносить это на люди, переслал текст Юстасу, как судейскому человеку, который сделал три существенных дополнения:

До сих пор не существует в свободном доступе руководства к употреблению системы ВАР (речь не об общих моментах, а о конкретике использования). Поэтому мы все, за исключением посвященных, до конца не представляем себе механизма ее функционирования. Сказанное выше об украинских арбитрах в связи с ВАР, в равной степени относится к испанским, итальянским и английским судьям. Как минимум. Там возникают такие же или схожие проблемы, а решения порой принимаются и вовсе шокирующие. Взаимодействие наших судей с ВАР существенно осложняет низкое качество видеоповторов нашего телевидения. Нередко бывает крайне затруднительно квалифицировать наличие/отсутствие фола на основании картинки, поступающей в распоряжение судейской бригады.

За последнее даже как-то неловко стало. Бо сам его в этот раз провтыкал, невзирая на достаточный опыт работы на спортивном ТВ в прошлом.