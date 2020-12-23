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Рух разорвал контракт с полузащитником
У полузащитника "
Стороны решили его не продлевать.
Калюжный выступал в "Рухе" с лета 2019 года. В этом сезоне провел всего лишь 3 матча в УПЛ.
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Источник:Рух
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