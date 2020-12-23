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Рух разорвал контракт с полузащитником

Премьер-лига
(1 голосов)
Рух разорвал контракт с полузащитником
Новина українською

У полузащитника "Руха" Ивана Калюжного завершился срок соглашения с клубом.

Стороны решили его не продлевать.

Калюжный выступал в "Рухе" с лета 2019 года. В этом сезоне провел всего лишь 3 матча в УПЛ.

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В статье: Первая лига Рух (Львов) Иван Калюжный
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Источник:
Рух

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