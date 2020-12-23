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В Олимпике сообщили, за сколько готовы продать контракт Шахаба
По крайней мере от чего будут отталкиваться
Генеральный директор донецкого "
- Контракт Шахаба заканчивается в конце сезона.
- Вы его продадите зимой? Пишут, что в "Динамо".
- Этот вариант возможен, причем не только зимой, а в течение остального сезона. Думаю, предложения будут, ведь он сейчас на пике славы.
- Transfermarkt оценивает его в 500 000 евро. Какую цену вы будете за него просить?
- Не могу сказать, сколько он сейчас стоит, но я слышал о цифре в 1 миллион евро. Эту сумму мы обсуждали с президентом клуба Владиславом Гельзиным, она плавает на поверхности. Агент нам тоже говорил, что меньше чем за миллион нам не стоит его продавать. 500 000 - это так, ни о чем.
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