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В Олимпике сообщили, за сколько готовы продать контракт Шахаба

Премьер-лига
(3 голосов)

По крайней мере от чего будут отталкиваться

В Олимпике сообщили, за сколько готовы продать контракт Шахаба
Новина українською

Генеральный директор донецкого "Олимпика" Алексей Антонов сообщил о разговоре с президентом клуба относительно возможности продажи иранского нападающего Шахаба Захеди.

- Контракт Шахаба заканчивается в конце сезона.

- Вы его продадите зимой? Пишут, что в "Динамо".

- Этот вариант возможен, причем не только зимой, а в течение остального сезона. Думаю, предложения будут, ведь он сейчас на пике славы.

- Transfermarkt оценивает его в 500 000 евро. Какую цену вы будете за него просить?

- Не могу сказать, сколько он сейчас стоит, но я слышал о цифре в 1 миллион евро. Эту сумму мы обсуждали с президентом клуба Владиславом Гельзиным, она плавает на поверхности. Агент нам тоже говорил, что меньше чем за миллион нам не стоит его продавать. 500 000 - это так, ни о чем.

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В статье: Алексей Антонов Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди
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Источник:
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