В Олимпике сообщили, за сколько готовы продать контракт Шахаба

Генеральный директор донецкого " Олимпика " Алексей Антонов сообщил о разговоре с президентом клуба относительно возможности продажи иранского нападающего Шахаба Захеди.

- Контракт Шахаба заканчивается в конце сезона.

- Вы его продадите зимой? Пишут, что в "Динамо".

- Этот вариант возможен, причем не только зимой, а в течение остального сезона. Думаю, предложения будут, ведь он сейчас на пике славы.

- Transfermarkt оценивает его в 500 000 евро. Какую цену вы будете за него просить?

- Не могу сказать, сколько он сейчас стоит, но я слышал о цифре в 1 миллион евро. Эту сумму мы обсуждали с президентом клуба Владиславом Гельзиным, она плавает на поверхности. Агент нам тоже говорил, что меньше чем за миллион нам не стоит его продавать. 500 000 - это так, ни о чем.