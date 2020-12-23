Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вукоевич: Динамо постарается подписать зимой 2-3 игроков
Рассказал о планах хорватской прессе
Ассистент главного тренера киевского "
Мы постараемся пригласить двух-трех новых игроков. Если это произойдет, мы гарантированно сможем участвовать в чемпионской гонке с "Шахтером" непосредственно до ее завершения.
Это необходимо и для того, чтобы быть конкурентоспособными в матчах Лиги Европы.
Вукоевича спросили, ищет "Динамо" усиления среди хорватских футболистов.
Хорватская лига всегда интересна украинским клубам. Когда я раньше был скаутом "Динамо", то смотрел хорватскую лигу и чемпионаты соседних стран. Опыт показывает, что именно футболисты из этого региона до сих пор были выгодными для Динамо.
Сейчас мы следим за некоторыми хорватскими игроками, но, очевидно, я не буду называть их имена. Если киевское Динамо хочет купить футболиста, он почти наверняка это сделает!, - цитирует Огнена Jutarnji list.
Популярное сейчас
- Украинский хавбек Шахтера заинтересовал португальскую Бенфику
- Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"
- ПФЛ объединит трансляции матчей Первой и Второй лиг на одном канале
- Вызывает в Петрово на разговор. Президент обвинил директора Ингульца в срыве поединка с Шахтером
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО