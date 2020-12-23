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Вукоевич: Динамо постарается подписать зимой 2-3 игроков

Премьер-лига
(3 голосов)

Рассказал о планах хорватской прессе

Вукоевич: Динамо постарается подписать зимой 2-3 игроков
Новина українською

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал о трансферных планах "бело-синих".

Мы постараемся пригласить двух-трех новых игроков. Если это произойдет, мы гарантированно сможем участвовать в чемпионской гонке с "Шахтером" непосредственно до ее завершения.

Это необходимо и для того, чтобы быть конкурентоспособными в матчах Лиги Европы.

Вукоевича спросили, ищет "Динамо" усиления среди хорватских футболистов.

Хорватская лига всегда интересна украинским клубам. Когда я раньше был скаутом "Динамо", то смотрел хорватскую лигу и чемпионаты соседних стран. Опыт показывает, что именно футболисты из этого региона до сих пор были выгодными для Динамо.

Сейчас мы следим за некоторыми хорватскими игроками, но, очевидно, я не буду называть их имена. Если киевское Динамо хочет купить футболиста, он почти наверняка это сделает!, - цитирует Огнена Jutarnji list.

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В статье: Огнен Вукоевич Лига Европы Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
23.12.2020 в 14:22
И что это даст? Если у руля псевдо тренер цыган
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0
-3
Alex-696 (Немирів)
23.12.2020 в 14:43
Псевдотренер? Той, що вивів кротоклюб на нинішній рівень? Той, що з кротоклюбом брав єврокубок? А хто ж тоді фонсеки і каштри?
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+2
0
avatar
mafan (Рівне)
23.12.2020 в 15:02
Це злість промовляє чи заздрість? Луческу зараз Динамо потрібен більше ніж Ребром кілька років тому.
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0
0


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