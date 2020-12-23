Вукоевич: Динамо постарается подписать зимой 2-3 игроков

Ассистент главного тренера киевского " Динамо " Огнен Вукоевич рассказал о трансферных планах "бело-синих".

Мы постараемся пригласить двух-трех новых игроков. Если это произойдет, мы гарантированно сможем участвовать в чемпионской гонке с "Шахтером" непосредственно до ее завершения.

Это необходимо и для того, чтобы быть конкурентоспособными в матчах Лиги Европы.