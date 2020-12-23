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Сидорчук выделил лучших легионеров Динамо
Капитан и опорный полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук назвал сильнейших легионеров киевского клуба за последние 10 лет.
Мбокани. Лэнс сразу за ним.
Если говорить по вкладу в «Динамо», то третий - Данило Силва. Хотя мне очень нравился Вида и то, как он вырос в Киеве за пять лет.
Прежде всего, если честно, я его не особо воспринимал как сильного защитника, но в последние годы мне он очень нравился.
Теплые слова могу о Драговиче сказать. Бельханда был хорош.
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