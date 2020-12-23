Сидорчук выделил лучших легионеров Динамо

Капитан и опорный полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук назвал сильнейших легионеров киевского клуба за последние 10 лет.

Мбокани. Лэнс сразу за ним.

Если говорить по вкладу в «Динамо», то третий - Данило Силва. Хотя мне очень нравился Вида и то, как он вырос в Киеве за пять лет.

Прежде всего, если честно, я его не особо воспринимал как сильного защитника, но в последние годы мне он очень нравился.

Теплые слова могу о Драговиче сказать. Бельханда был хорош.