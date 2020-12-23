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Вукоевич: Динамо заработало около 38 миллионов евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Суркис доволен работой Луческу

Вукоевич: Динамо заработало около 38 миллионов евро
Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич подвел итоги первой половины сезона для команды:

"Позади действительно удачная осень: мы первые в турнирной таблице, опережаем "Шахтер", впервые за шесть лет "Динамо" завершило первую часть чемпионата в статусе лидера.

Кроме того, мы квалифицировались в группу Лиги чемпионов, затем мы завоевали путевку в евровесну, заняв третье место в этой группе.

В то же время мы зарекомендовали ряд молодых игроков (Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Супряга, Забарный) и заработали большие деньги – около 38 миллионов евро пошли в казну клуба. Владелец клуба Суркис очень доволен и хочет снова создать сильное в Европе "Динамо".

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В статье: Огнен Вукоевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sportske

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Комментарии (4)
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usovvictor (Kharkov)
23.12.2020 в 17:22
...рано расслабились, ключевое слово "удачная", Динамо только на пол пути, так что пахать и пахать вам. Новые игроки вам в руки, желательно очень амбициозных. Шахтер начачнет обновление (уже начал) и к следующему чемпионату (не туру) в 2022-м там будет совершенно неузнаваемая команда (если конечно хозяин захочет), так что зима период к переосмыслению, т.к. сейчас у вас все карты на руках и главное целеустремленность и амбиции... Сумейте использовать свое преимущество, нам достанется прекрасное "дерби"...
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usovvictor (Kharkov)
23.12.2020 в 17:10
...перестаньте мешать, чтоб вас...
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oda1979 (Запорожье)
23.12.2020 в 16:52
Нууууу..
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Pokeruga (Кропивницкий)
23.12.2020 в 16:20
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