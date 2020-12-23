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Вукоевич: Динамо заработало около 38 миллионов евро
Суркис доволен работой Луческу
Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич подвел итоги первой половины сезона для команды:
"Позади действительно удачная осень: мы первые в турнирной таблице, опережаем "Шахтер", впервые за шесть лет "Динамо" завершило первую часть чемпионата в статусе лидера.
Кроме того, мы квалифицировались в группу Лиги чемпионов, затем мы завоевали путевку в евровесну, заняв третье место в этой группе.
В то же время мы зарекомендовали ряд молодых игроков (Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Супряга, Забарный) и заработали большие деньги – около 38 миллионов евро пошли в казну клуба. Владелец клуба Суркис очень доволен и хочет снова создать сильное в Европе "Динамо".
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