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Fan Shop Шахтера в Харькове завершает свою работу. В 2021 магазин откроют в Киеве

Премьер-лига
(2 голосов)

Горняки продолжают покорять столицу

Fan Shop Шахтера в Харькове завершает свою работу. В 2021 магазин откроют в Киеве
Новина українською

Официальный Fan Shop "Шахтера" в Харькове завершает свою работу.

Как сообщает клуб, на данный момент болельщики могут совершать покупки в интернет-магазине клуба, а на ОСК "Металлист" доступен самовывоз заказов.

Также "Шахтер" сообщает, что в первом квартале 2021 ожидается открытие нового Fan Shop в Киеве.

О месте открытия нового клубного магазина в столице будет сообщено дополнительно.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Dnepr-75 (Днiпро)
23.12.2020 в 16:51
Там закрывают там открывают, табор кочевой, вернитесь уже на Донбасс арену.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
23.12.2020 в 16:51
Шахтер Донецк-Киев-Транзит:)))
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0
0
Lion Killer (Львів)
23.12.2020 в 16:47
У Львові не пройшло , в Харкові не пройшло. Ну, пробуйте в Києві :)
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
23.12.2020 в 16:32
Ур-а-а !!!!! Наконец-то !!!! А то загадили весь стадион, теперь отмывать придется месяц !
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0
-1


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