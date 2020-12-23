Fan Shop Шахтера в Харькове завершает свою работу. В 2021 магазин откроют в Киеве

Официальный Fan Shop " Шахтера " в Харькове завершает свою работу.

Как сообщает клуб, на данный момент болельщики могут совершать покупки в интернет-магазине клуба, а на ОСК "Металлист" доступен самовывоз заказов.

Также "Шахтер" сообщает, что в первом квартале 2021 ожидается открытие нового Fan Shop в Киеве.

О месте открытия нового клубного магазина в столице будет сообщено дополнительно.