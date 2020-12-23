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Fan Shop Шахтера в Харькове завершает свою работу. В 2021 магазин откроют в Киеве
Горняки продолжают покорять столицу
Официальный Fan Shop "
Как сообщает клуб, на данный момент болельщики могут совершать покупки в интернет-магазине клуба, а на ОСК "Металлист" доступен самовывоз заказов.
Также "Шахтер" сообщает, что в первом квартале 2021 ожидается открытие нового Fan Shop в Киеве.
О месте открытия нового клубного магазина в столице будет сообщено дополнительно.
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Источник:Твиттер Шахтера
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Комментарии (4)
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Dnepr-75 (Днiпро)
23.12.2020 в 16:51
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oda1979 (Запорожье)
23.12.2020 в 16:51
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Lion Killer (Львів)
23.12.2020 в 16:47
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Просто Квашин (Харьков)
23.12.2020 в 16:32
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