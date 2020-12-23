Браво, федерация! Ответ на Акценты о судействе в УПЛ

Сомнений нет – никто из болельщиков, журналистов и даже футболистов четко Правил игры в футбол не знает. Поэтому каждое суждение относительно судейского решения следует воспринимать как субъективный взгляд на ту или иную ситуацию. Лучше всего разобраться в тонкостях арбитража могут помочь только действующие или бывшие рефери. Хотя если их больше одного – и в такой ситуации могут возникнуть проблемы из-за разной трактовки написанных и прочитанных в Правилах / Регламентах слов.

Вдаваться в подробности смысла нет, только, опираясь на многолетний опыт работы с двумя судейскими экспертами, бывшими судьями, отмечу, что примерно тридцать процентов судейских решений вызывают споры между самими экспертами. А это, на минуточку, примерно каждая третья ситуация, которая требует профессионального и всеобъемлющего анализа (неочевидные и неоднозначные ситуации). А что уж говорить о болельщиках, которые на ту или иную ситуацию смотрят глазами заинтересованной стороны?

О том, что ближе всего к истине в трактовке судейских решений подобрались судейские эксперты, приходим к одному знаменателю. А теперь попробуем понять саму суть такого процесса как футбольный арбитраж? Для чего нужны судьи? Игорь Юрич правильно пишет в своем блоге: "именно они {арбитры – примечание} призваны обеспечивать чистоту игры – чтобы она не выходила за рамки своих правил" (с). Существует мнение (и где-то оно очень даже распространено), что судейские ошибки – такая же часть футбольного процесса, как и, например, предматчевые тренировки или празднования голов. Но если придерживаться этой философии, тогда с судейскими ошибками бороться не нужно. В Украине же – иначе. Какой-никакой, а институт футбольного арбитража в Украине существует и предполагает он отстранения и наказания за ошибки. Да и введение системы ВАР призвано, прежде всего, уменьшить количество неправильных решений и сделать футбол независимым от человеческого фактора. Априори, наши чиновники от футбола воспринимают арбитров и их работу не как часть игры, а как обслуживающий для футбола персонал / процесс. И здесь приходим к общему знаменателю.

Но дальше возникают споры, вызванные расхождениями в посвященном украинскому судейству тексте уже упоминавшегося Юрича.

"Наш чемпионат заслуживает именно такого, адекватного ему судейства. Но если судейство, хотя бы при помощи того же ВАРа, пытается освоить новый уровень, то чемпионат, за счет несвоевременного искусственного расширения лиги, начал двигаться в обратную сторону" (с).

Извините, это как? Плохой футбол – плохое и судейство? Наука игры в футбол и наука арбитража – две параллельных линии. В идеале, конечно, нужно, чтобы арбитр ранее играл в футбол и имел практическое, а не теоретическое представление о тех или иных аспектах контактной борьбы, однако вчерашний футболист сразу же сегодня не станет судьей. Ему нужно поучиться. И далеко не факт, что бездарный в прошлом футболист не сможет стать хорошим арбитром. И наоборот.

То, что уровень судейства и уровень футбола в одной и той же стране не являются тождественными величинами, подтверждают факты назначений "обслуживающего персонала" на международные поединки. Словаки, словенцы, белорусы, поляки, македонцы, турки, румыны, израильтяне работают на плей-офф уровне евротурниров, хотя команды из их стран даже близко не подбираются к решающим стадиям. "Шахтер", "Динамо", а ранее – "Металлист" с "Днепром" – регулярные участники плей-офф европейских турниров, тогда как украинских судей даже в группе Лиги Европы не найдешь днем с огнем. А если и найдешь, то на матчах уровня "Маккаби" - "Сивасспор".

И наоборот: посмотрите в Таблице коэффициентов на уровень испанского футбола, а затем на уровень их внутреннего арбитража – все вопросы отпадут.

Футбольный арбитраж – это отдельная секция футбольной науки и судейские эксперты не раз отмечали, что среди украинских судей прогресс если и происходит, то только благодаря и на фоне снижения уровня футбола. Но текущий сезон (вероятно, можно говорить и о прошлом) – это нонсенс в плане того, что, как правильно пишет Юрич, снижается уровень футбола, а вместе с тем – повышается количество судейских ошибок. Но это (слова про ошибки) не предвзятость (с) по отношению к "людям в черном", а "любая вероятная судейская ошибка рассматривается под микроскопом и смакуется на все лады" (с) только из-за болезненности процесса. Ведь куда мы докатились, если даже поединки, прости Господи, "Львов" - "Ингулец" заканчиваются судейскими скандалами?! Или скажете, что Козык с бригадой отсудил хорошо и это лишь "буря в стакане"?

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Кстати, о Козыке. В прошлом году Сергей Шебек и Мирослав Ступар признали именно его лучшим украинским арбитром. При том, что Козык результативно ошибался в сезоне и не раз. В этом сезоне также были ошибки. Хорошо, пусть не про Ступара / Шебека... Возьмем лучшего арбитра 2019-го года по версии УАФ Виктора Копиевского. Напомнить, как он судит? Посмотрите видеообзоры матчей "Колос" - "Мариуполь" или "Динамо" - "Львов" (это первое, что приходит на память даже без погружения в статистику). Очевидно же, что и по версии Ступара / Шебека, и по версии УАФ, лучший арбитр определяется по принципу "меньшее зло".

Но так ведь не было раньше. По крайней мере, когда в судейском корпусе Украины доминировал Юрий Можаровский, то он признавался лучшим без грубых и результативных промахов в сезоне. К тому же у него были сильные конкуренты в лицах Кутакова, Труханова, Арановского, Абдулы, того же Козыка. А теперь Шурман с Монзуль не могут разобраться, разрешать или не разрешать команде выполнить замену. А потом нас убеждают, что Монзуль – топ-арбитр.

Или такие как Игорь Юрич утверждают, что арбитраж у нас такой, которого и заслуживает украинский футбол. Из серии "почему дурак? Потому что бедный! А почему бедный? Потому что дурак!". Да еще и Павелко с соратниками сделаем жертвами процесса "дискредитации самого института украинских футбольных арбитров и частью кампании против руководства УАФ" (с). Ведь в том, что деградировали Козык, Арановский и Абдула, сошли с авансцены Можаровский, Кутаков, Труханов, а на смену им пришли арбитры вроде испуганного Пасхала, которого одним лишь взглядом испепеляет дедушка Луческу, виноват украинский футбол? А случайно не его руководители, полностью провалившие процесс смены поколений в судейском корпусе? И отгородившие судей от остальных участников футбольного процесса железным занавесом, которому позавидовали бы СССР и Северная Корея? Если так, тогда словами классика: "Браво, федерация". Иначе и не скажешь.

А еще давайте похлопаем в ладоши в адрес Павелко и Лучи, которые вскоре приподнесут нам Монзуль как лучшего украинского рефери. Ну мы же это заслужили... Много дерьма льем на Екатерину? Вам ее жалко? А вы не думали, что с тех, кто судит восемь из десяти топ-матчей первого круга, и спрос больше? И что это не предвзятость (с), а попытка путем профессионального анализа понять, чем же Екатерина такая особенная, что в течение недели должна судить полуфинал Кубка в Ужгороде и Мариуполе, вместо подготовки к матчам и морального восстановления преодолевая тысячекилометровые расстоянии? И почему она потом жалуется коллегам, что устала, а остальные арбитры сидят без дела? "Вся вина её заключается в том, что из неё решили сделать наше все в той же УАФ. Вероятно, чтобы было чем отличиться в международном масштабе" (с) – оправдание запоздалое лет так на 150-200, когда отменили крепостное право. Потому что стать инструментом в руках карьеристов из УАФ можно только в условиях крепостного права или отсутствия личностных маркеров достоинства. А тех, у кого нет достоинства, уважать сложно...

Украинский футбол заслужил такой арбитраж, который имеет? Украинский арбитраж заслужил таких адвокатов, которые есть...