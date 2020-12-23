Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: В осенней части сезона Шахтер наиграл на 7 баллов из 10
Оценка первой части сезона от опорника горняков
Хавбек "
"За эти полгода наиграли на 7 из 10. Были хорошие результаты, но в некоторых матчах оступились. Не совсем хорошие результаты в чемпионате Украины больше связаны с психологией, поэтому на семерочку можно оценить", – сказал Степаненко.
Напомним, что "Шахтер" ушел на зимний перерыв на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ, уступая "Динамо" 1 очко. Также "горняки" заняли 3 место в группе Лиги чемпионов и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с "Маккаби".
Популярное сейчас
- Президент Вереса: Мне не совсем понятны такие команды, как Ингулец, Колос и Минай
- Вукоевич: Динамо постарается подписать зимой 2-3 игроков
- Ребров хочет для Ференцвароша шесть новых игроков
- Кравец, Селезнев и Гладкий подрывают информпространство. Пора возвращаться Милевскому? ВИДЕО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО