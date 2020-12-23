Вукоевич: Луческу - это Алекс Фергюсон из Восточной Европы

Ассистент главного тренера " Динамо " Огнен Вукоевич рассказал о том, как ему работается с Мирчей Луческу.

"Это бесценный опыт работы. Луческу - это Алекс Фергюсон из Восточной Европы!

Я каждый день учусь у этого легендарного тренера, который все время буквально живет футболом. Каждую игру он готовит до мельчайших деталей, у него в резерве всегда есть план B и даже план С.

Мы живем на базе "Динамо", и почти всегда вместе. Он рассказывает много незабываемых и поучительных историй из его богатой карьеры. Я и не мог представить себе лучшего старта своей тренерской карьеры.

Мои обязанности в тренерском штабе? Мы втроем (имеется ввиду, ассистенты Луческу), каждый день проводим тренировки и индивидуально работаем с игроками по программе и плану, составленным Луческу. Мы часто разговариваем, анализируем множество ситуаций, и я рад, что Луческу ценит наше мнение и интересуется им. Понятно, что последнее слово остается за ним, но он всегда готов к обсуждению и воспринимает наши предложения", - сказал Вукоевич.