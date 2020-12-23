Сидорчук про ВАР в УПЛ: Футбол превращается в балет. Уже не знаешь, как мяч отбирать

Капитан " Динамо " Сергей Сидорчук в интервью журналу "Футбол" высказался по поводу работы системы ВАР в УПЛ.

"Взгляните на наш сегодняшний чемпионат и количество удалений. Практически все красные карточки — после просмотра ВАР. Почему не посадить обычного технического работника с образованием, который знает все правила, вместо двух судей ВАР? Больше ничего не надо.

Есть хорошая поговорка: у семи нянек дитя без глаза. Каждый из судей старается перенести ответственность на другого. Берем последний матч с "Колосом". Игру обслуживает Пасхал, хороший судья, ничего против него не имею, но и он не рассматривает эпизод во время игры в динамике. Он же сначала видит, что все не так страшно, но ему в ухо шепчут: "Иди, посмотри ВАР". И находят ему такой ракурс повтора, что уже самому Пасхалу не по себе и кажется, что могло что-то страшное случиться после контакта. Ну несерьезно же удалять футболиста после того, как он наступил кому-то на ногу.

Возьмите Англию, как там судят. Или как в ЛЧ Вербичу вставили. На сто процентов уверен, что в Украине удалили бы игрока за фол на Вербиче. Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд нанес травму Вирджилу ван Дейку, но его не удалили и даже дисквалификацию не выписали постфактум.

Футбол превращается из контактного вида спорта, где всегда приветствовалась борьба, в балет. Ты уже элементарно не знаешь, как мяч отбирать. Я уверен, три года назад за фол Миколенко на Селезневе в игре с "Колосом" никто бы и близко точку не поставил.

Да, ВАР – новая штука и, возможно, она нужна, но я за то, чтобы люди за монитором сидели компетентные. Не два человека, а один и со знанием предмета, с привычкой не шарахаться от любого контакта. Если главному арбитру в динамике кажется, что ничего страшного не произошло, не стоит его дергать. Если в эпизоде ближе к розовой карточке — чуть больше желтой, но меньше красной — главный арбитр должен сам остановить игру и подойти к дисплею. И сам принять решение, а не коллегиально. Очевидно же, что более эмоциональный и восприимчивый человек может повлиять на решение.

Есть одна замечательная фотография, когда принц Уильям выходит из машины и показывает жестом, что у него родился третий ребенок. Но одному из фотографов удается запечатлеть кадр с такого ракурса, что двух пальцев не видно и получается фак толпе. Это я к тому, что один и тот же момент можно показать очень по-разному.

Я обращаюсь к комитету арбитров. Нужно что-то делать с ВАР. Я никого не критикую персонально, но его систему нужно усовершенствовать либо адаптировать под наши реалии. А лучше всего — принять соломоново решение. Посадить технического работника. Так еще и сэкономим на расходах на дополнительного арбитра", — сказал Сидорчук.