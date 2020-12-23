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Шахабом интересуются в Венгрии, Турции, а также один неназванный украинский клуб
Контракт форварда с Олимпиком заканчивается по окончанию сезона
Иранский нападающий донецкого "
По информации ТК "Футбол", к Шахабу проявляют интерес клубы из Венгрии, Турции и одна неназванная украинская команда.
Так как контракт игрока с "Олимпиком" рассчитан до конца сезона, футболист уже сейчас может вести переговоры со своими будущими клубами. В то время как "Олимпику" было бы желательно продать форварда уже зимой.
Ранее сообщалось, что в Венгрии иранцем интересуется "Ференцварош", а в Украине – "Динамо", однако позже информация об интересе киевлян была опровергнута.
Напомним, что Шахаб вместе с Виктором Цыганковым возглавляют гонку бомбардиров нынешнего сезона УПЛ. Оба в нынешнем чемпионате забили по 8 голов.
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