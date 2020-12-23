Цыганык "гарантирует", что Кухаревич не перейдет в Динамо

Украинский журналист Игорь Цыганык опроверг возможность перехода форварда Руха Николая Кухаревича в " Динамо ".

"Кухаревич в "Динамо" не перейдет. Это я вам гарантирую на сегодняшний момент. Потому что у него есть предложение из "Андерлехта". Пока не закончатся переговоры или подписанием контракта, или другими условиями.

Но по моей информации, все идет к тому, что Кухаревич подпишет контракт с "Андерлехтом". Он прошел медосмотр, у него все в порядке. Думаю, в первых числах января состоится подписание контракта", – сказал Цыганык.