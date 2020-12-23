Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык "гарантирует", что Кухаревич не перейдет в Динамо
Все-таки Андерлехт
Украинский журналист Игорь Цыганык опроверг возможность перехода форварда Руха Николая Кухаревича в "
"Кухаревич в "Динамо" не перейдет. Это я вам гарантирую на сегодняшний момент. Потому что у него есть предложение из "Андерлехта". Пока не закончатся переговоры или подписанием контракта, или другими условиями.
Но по моей информации, все идет к тому, что Кухаревич подпишет контракт с "Андерлехтом". Он прошел медосмотр, у него все в порядке. Думаю, в первых числах января состоится подписание контракта", – сказал Цыганык.
Ранее СМИ писали о том, что "Динамо" дествительно интересовалось Кухаревичем,
Популярное сейчас
- Президент Вереса: Мне не совсем понятны такие команды, как Ингулец, Колос и Минай
- Полузащитник сборной не верит, что Украина добьется переигровки матча со Швейцарией
- Украинский хавбек Шахтера заинтересовал португальскую Бенфику
- Александрия попрощается с 5 игроками
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО