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Цыганык "гарантирует", что Кухаревич не перейдет в Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Все-таки Андерлехт

Цыганык "гарантирует", что Кухаревич не перейдет в Динамо
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык опроверг возможность перехода форварда Руха Николая Кухаревича в "Динамо".

"Кухаревич в "Динамо" не перейдет. Это я вам гарантирую на сегодняшний момент. Потому что у него есть предложение из "Андерлехта". Пока не закончатся переговоры или подписанием контракта, или другими условиями.

Но по моей информации, все идет к тому, что Кухаревич подпишет контракт с "Андерлехтом". Он прошел медосмотр, у него все в порядке. Думаю, в первых числах января состоится подписание контракта", – сказал Цыганык.

Ранее СМИ писали о том, что "Динамо" дествительно интересовалось Кухаревичем, но отказалось от трансфера из-за завышенной, по мнению киевлян, цены на игрока.

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В статье: Игорь Цыганык Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (11)
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Просто Квашин (Харьков)
23.12.2020 в 20:43
Мне постоянно задают вопросы storm_ua (Николаев) и Oлeкcин (Н.) .... Могут ли они иметь детей и в какой позе их лучше зачать....Я им сто раз отвечал, что не взирая на мой 27 летний стаж в гинекологии, детей у двух мужчин-геев не получится...Для этого нужны здоровые и готовые для этого мужчина и женщина....Они мне не верят и говорят, что я профан в этом деле...Я в шоке конечно...
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0
-3
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ascent (Луксор)
23.12.2020 в 20:28
6-ть нулей...
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.12.2020 в 20:26
Циганик --- це баба базарна. Десь щось почув от і ляпає язиком, видаючи з себе знатного експерта.
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+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
23.12.2020 в 20:26
Цыганык "гарантировал" что Украина точно не получит бан от УЕФА, что Шахтер не выйдет в весну, и так далее.. смотрю его тупо поржать. его слова не возможно вообще в правду воспринимать...
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+5
0
Oлeкcин (Н.)
23.12.2020 в 20:27
Цыгавнюку верить еще хуже, чем Уркисам :)
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+3
-1
Oлeкcин (Н.)
23.12.2020 в 20:14
Смешно даже сравнивать Дырку с Андерлехтом, выбор любого здравомыслящего украинца очевиден :)
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+3
-2
storm_ua (Николаев)
23.12.2020 в 20:12
Нафик ему сгнившая дыня, Бельгия куда интереснее. Чемп на подьеме.
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+1
-2
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таврия19752009 (симферополь)
23.12.2020 в 20:06
Динамо уже не кто не ценит.готовы даже перейти в Бельгию чем в Динамо- грандо
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+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
23.12.2020 в 20:38
Даже не проси скрепный лизун сапог оккупанта.... Воды не дадим.... Умывайся с унитаза...
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+1
-3
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таврия19752009 (симферополь)
23.12.2020 в 20:40
Приходи в Крым я тебе налью бочку .будет чем тебе зад подмыть после своих голубых фантазий
+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
23.12.2020 в 20:06
Цыганык - без мыла лезет в жо пу... Уже тошнить начал своей тупизной...
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+1
-1


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