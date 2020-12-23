Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Ворсклы: Прошлый год мы откровенно провалили
Задачи для команды на сезон - еврокубковая зона
Вице-президент "
"Давать оценки пока что не хочется. Оценка будет в мае 2021-го. Это самое главное. Прошлый год мы откровенно провалили, удалось исправиться за счет Кубка.
В этом году мы движемся в чемпионате. Задача от акционера – достижение самых высоких позиций. Минимум – еврокубковая зона", – сказал Лысак.
Напомним, что на зимний перерыв "Ворскла" ушла на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.
Популярное сейчас
- Вукоевич: Динамо заработало около 38 миллионов евро
- Вукоевич: Динамо постарается подписать зимой 2-3 игроков
- Расистский скандал в Италии: Игрок сказал темнокожему сопернику про "восстание рабов"
- Комментатор ответил Сидорчуку, который до сих пор хочет желтую карточку за фол против Корниенко
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО