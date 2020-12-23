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Вице-президент Ворсклы: Прошлый год мы откровенно провалили

Премьер-лига
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Задачи для команды на сезон - еврокубковая зона

Вице-президент Ворсклы: Прошлый год мы откровенно провалили
Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, какие цели и задачи поставлены руководством клуба перед командой на нынешний сезон.

"Давать оценки пока что не хочется. Оценка будет в мае 2021-го. Это самое главное. Прошлый год мы откровенно провалили, удалось исправиться за счет Кубка.

В этом году мы движемся в чемпионате. Задача от акционера – достижение самых высоких позиций. Минимум – еврокубковая зона", – сказал Лысак.

Напомним, что на зимний перерыв "Ворскла" ушла на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак
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Источник:
Espreso.TV

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