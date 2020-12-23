Вице-президент Ворсклы: Прошлый год мы откровенно провалили

Вице-президент " Ворсклы " Олег Лысак рассказал, какие цели и задачи поставлены руководством клуба перед командой на нынешний сезон.

"Давать оценки пока что не хочется. Оценка будет в мае 2021-го. Это самое главное. Прошлый год мы откровенно провалили, удалось исправиться за счет Кубка.

В этом году мы движемся в чемпионате. Задача от акционера – достижение самых высоких позиций. Минимум – еврокубковая зона", – сказал Лысак.

Напомним, что на зимний перерыв "Ворскла" ушла на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.