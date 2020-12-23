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Кирилл Ковалец второй год подряд признан лучшим игроком Александрии
В голосовании болельщиков лауреат обошел Евгения Банаду и Валерия Лучкевича
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Большинство голосов набрал полузащитник Кирилл Ковалец. В тройке лидеров голосования оказались также Евгений Банада и Валерий Лучкевич.
Интересно, что Ковалец был признан лучшим игроком команды и в 2019 году.
Кроме Ковальца, лауреатами прошлых лет были: Андрей Запорожан (2009, 2013, 2014 гг), Давид Таргамадзе (2011, 2015 гг), Артем Полярус (2012, 2017 гг), Кирилл Сидоренко (2010), Роман Яремчук (2017), Юрий Панькив (2018).
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