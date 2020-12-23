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Кирилл Ковалец второй год подряд признан лучшим игроком Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

В голосовании болельщиков лауреат обошел Евгения Банаду и Валерия Лучкевича

Кирилл Ковалец второй год подряд признан лучшим игроком Александрии
Новина українською

"Александрия", завершая календарный 2020 год, провела в соцсетях традиционный опрос болельщиков на звание лучшего игрока года.

Большинство голосов набрал полузащитник Кирилл Ковалец. В тройке лидеров голосования оказались также Евгений Банада и Валерий Лучкевич.

Интересно, что Ковалец был признан лучшим игроком команды и в 2019 году.

Кроме Ковальца, лауреатами прошлых лет были: Андрей Запорожан (2009, 2013, 2014 гг), Давид Таргамадзе (2011, 2015 гг), Артем Полярус (2012, 2017 гг), Кирилл Сидоренко (2010), Роман Яремчук (2017), Юрий Панькив (2018).

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия Евгений Банада Валерий Лучкевич
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Источник:
ФК Александрия

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