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Денис Костышин: Селезнева называем Жека или Селя, царь - очень редко, разве что в шутку

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Колоса рассказал о контактах с Евгением Селезневым

Денис Костышин: Селезнева называем Жека или Селя, царь - очень редко, разве что в шутку
Новина українською

Полузащитник "Колоса" Денис Костышин рассказал о том, как в команде приняли Евгения Селезнева.

"Честно, Селезнев очень хороший человек. Он - настоящий мужик и очень добрый. Называем его Жека или Селя, царь - очень редко, разве что в шутку", - сказал Костышин.

Напомним, что Селезнев пришелв "Колос" летом 2020 года и в нынешнем сезоне забил в УПЛ 5 голов - все с пенальти.

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В статье: Евгений Селезнев Денис Костышин Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
23.12.2020 в 21:24
Алкашем называйте, ближе к правде
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Arthas (Севастополь)
23.12.2020 в 20:52
а "кормилец" ???
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