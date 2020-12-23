Денис Костышин: Селезнева называем Жека или Селя, царь - очень редко, разве что в шутку

Полузащитник " Колоса " Денис Костышин рассказал о том, как в команде приняли Евгения Селезнева.

"Честно, Селезнев очень хороший человек. Он - настоящий мужик и очень добрый. Называем его Жека или Селя, царь - очень редко, разве что в шутку", - сказал Костышин.

Напомним, что Селезнев пришелв "Колос" летом 2020 года и в нынешнем сезоне забил в УПЛ 5 голов - все с пенальти.