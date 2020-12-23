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Денис Костышин: Селезнева называем Жека или Селя, царь - очень редко, разве что в шутку
Хавбек Колоса рассказал о контактах с Евгением Селезневым
Полузащитник "
"Честно, Селезнев очень хороший человек. Он - настоящий мужик и очень добрый. Называем его Жека или Селя, царь - очень редко, разве что в шутку", - сказал Костышин.
Напомним, что Селезнев пришелв "Колос" летом 2020 года и в нынешнем сезоне забил в УПЛ 5 голов - все с пенальти.
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Источник:Брутальний футбол
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
23.12.2020 в 21:24
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Arthas (Севастополь)
23.12.2020 в 20:52
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