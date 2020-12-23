Динамо с января 2021 запускает клубный телеканал

Официальный клубный канал киевского " Динамо " "FC Dinamo Kyiv TV" получил лицензию на вещание в Украине и за границей, сообщает телеграм-канал "Шах и Шах".

Вещание будет вестись на русском и украинском языках. Дистрибуцией телеканала будет заниматься компания "Поверхность".

Канал планирует начать вещание с начала 2021 года.

С января клуб планирует транслировать аналитические и новостийные программы, пред- и послематчевые включения и комментарии, интервью с футболистами, тренерами, руководством и сотрудниками клуба, ретро-матчи киевского "Динамо" с комментариями самих участников тех событий, футболистов "Динамо" того времени, тренеров команды, а также ролики и обзоры.

С февраля - трансляции матчей первой, молодёжной, юношеских команд "Динамо". Также на канале будут показываться и другие спортивные события и художественные фильмы на спортивную тематику.