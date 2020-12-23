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Милевский возвращается? Минай претенциозно объявил о подписании новичка №10
Ясность наступит в четверг
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Клуб выложил видео, на котором на игровую форму "Миная" наносится игровой номер 10.
Имя новичка клуб объявит завтра, в четверг 24 декабря.
Отметим, что на днях украинские СМИ писали о том, что экс-форвард "Динамо" Артем Милевский согласовал контракт с закарпатским клубом.
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