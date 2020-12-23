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Милевский возвращается? Минай претенциозно объявил о подписании новичка №10

Премьер-лига
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Ясность наступит в четверг

Милевский возвращается? Минай претенциозно объявил о подписании новичка №10
Новина українською

"Минай" на своей странице в Фейсбук анонсировал подписание первого зимнего новичка команды.

Клуб выложил видео, на котором на игровую форму "Миная" наносится игровой номер 10.

Имя новичка клуб объявит завтра, в четверг 24 декабря.

Отметим, что на днях украинские СМИ писали о том, что экс-форвард "Динамо" Артем Милевский согласовал контракт с закарпатским клубом.

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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