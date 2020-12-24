Хавбек Пахтакора Яхшибоев: Есть предложения от хороших команд из Украины и России

Атакующий хавбек "Пахтакора" Джасурбек Яхшибоев подтвердил, что имеет на руках варианты продолжения карьеры в Украине.

"Есть предложения от хороших команд из Украины и России. Азиатские клубы тоже несколько раз делали запросы, но мы их все отклонили", - заявил футболист.

Недавно сообщалось о том, что интерес к вингеру проявляет киевское "Динамо".

31 декабря нынешнего года у Яхшибоева истекает контракт с "Пахтакором", и он получит статус свободного агента.

Джасурбек Яхшибоев является игроком национальной сборной Узбекистана, за которую провел 3 поединка. Также на его счету 28 матчей и 10 голов за молодежную команду своей страны.