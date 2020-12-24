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Хавбек Пахтакора Яхшибоев: Есть предложения от хороших команд из Украины и России
У перспективного парня в конце декабря заканчивается контракт
Атакующий хавбек "Пахтакора" Джасурбек Яхшибоев подтвердил, что имеет на руках варианты продолжения карьеры в Украине.
"Есть предложения от хороших команд из Украины и России. Азиатские клубы тоже несколько раз делали запросы, но мы их все отклонили", - заявил футболист.
Недавно сообщалось о том, что
31 декабря нынешнего года у Яхшибоева истекает контракт с "Пахтакором", и он получит статус свободного агента.
Джасурбек Яхшибоев является игроком национальной сборной Узбекистана, за которую провел 3 поединка. Также на его счету 28 матчей и 10 голов за молодежную команду своей страны.
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