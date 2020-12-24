  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Пахтакора Яхшибоев: Есть предложения от хороших команд из Украины и России
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Пахтакора Яхшибоев: Есть предложения от хороших команд из Украины и России

Премьер-лига
(1 голосов)

У перспективного парня в конце декабря заканчивается контракт

Хавбек Пахтакора Яхшибоев: Есть предложения от хороших команд из Украины и России
Новина українською

Атакующий хавбек "Пахтакора" Джасурбек Яхшибоев подтвердил, что имеет на руках варианты продолжения карьеры в Украине.

"Есть предложения от хороших команд из Украины и России. Азиатские клубы тоже несколько раз делали запросы, но мы их все отклонили", - заявил футболист.

Недавно сообщалось о том, что интерес к вингеру проявляет киевское "Динамо".

31 декабря нынешнего года у Яхшибоева истекает контракт с "Пахтакором", и он получит статус свободного агента.

Джасурбек Яхшибоев является игроком национальной сборной Узбекистана, за которую провел 3 поединка. Также на его счету 28 матчей и 10 голов за молодежную команду своей страны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Пахтакор (Узбекистан) Джасурбек Яхшибоев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...