Рух ищет игроков на 5 позиций

Григорий Козловский, президент львовского " Руха ", сообщил о трансферных планах клуба на время зимней паузы в УПЛ.

У нас идут переговоры. Будут небольшие изменения. С футболистами, которые не тянут, мы будем прощаться. Мы прошли определенный путь с ними, но мы не Красный Крест, должны становиться сильнее ежегодно. Кто-то просто уйдет, кто-то - в аренду. Это нормальный процесс!

Сообщил Козловский и о поиске усиления для команды.

У нас есть предварительные разговоры. Фамилий называть не буду, но это хороший, качественный центральный защитник, очень хороший опорник. И ищем замену Кухаревичу, чтобы закрыть позицию нападающего. Есть наработки по двух футболистах на фланги. Но это вопрос второстепенный. Главное - хороший центрбэк и опорник. На сбор берем 22 игроков из молодежи. Будем наигрывать.

По итогам осенней части чемпионата "Рух" занимает 12 позицию в УПЛ (из 14 команд).

В первом матче после зимнего перерыва в УПЛ "Рух" 13 февраля сыграет дома с полтавской "Ворсклой".