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Рух ищет игроков на 5 позиций

Премьер-лига
(1 голосов)

Но зимой хотят подписать хотя бы троих

Рух ищет игроков на 5 позиций
Новина українською

Григорий Козловский, президент львовского "Руха", сообщил о трансферных планах клуба на время зимней паузы в УПЛ.

У нас идут переговоры. Будут небольшие изменения. С футболистами, которые не тянут, мы будем прощаться.

Мы прошли определенный путь с ними, но мы не Красный Крест, должны становиться сильнее ежегодно. Кто-то просто уйдет, кто-то - в аренду. Это нормальный процесс!

Сообщил Козловский и о поиске усиления для команды.

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У нас есть предварительные разговоры. Фамилий называть не буду, но это хороший, качественный центральный защитник, очень хороший опорник. И ищем замену Кухаревичу, чтобы закрыть позицию нападающего.

Есть наработки по двух футболистах на фланги. Но это вопрос второстепенный. Главное - хороший центрбэк и опорник. На сбор берем 22 игроков из молодежи. Будем наигрывать.

По итогам осенней части чемпионата "Рух" занимает 12 позицию в УПЛ (из 14 команд).

В первом матче после зимнего перерыва в УПЛ "Рух" 13 февраля сыграет дома с полтавской "Ворсклой".

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В статье: УПЛ Рух (Львов) Григорий Козловский Николай Кухаревич
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Источник:
Рух

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