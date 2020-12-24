Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух ищет игроков на 5 позиций
Но зимой хотят подписать хотя бы троих
Григорий Козловский, президент львовского "
У нас идут переговоры. Будут небольшие изменения. С футболистами, которые не тянут, мы будем прощаться.
Мы прошли определенный путь с ними, но мы не Красный Крест, должны становиться сильнее ежегодно. Кто-то просто уйдет, кто-то - в аренду. Это нормальный процесс!
Сообщил Козловский и о поиске усиления для команды.
У нас есть предварительные разговоры. Фамилий называть не буду, но это хороший, качественный центральный защитник, очень хороший опорник. И ищем замену Кухаревичу, чтобы закрыть позицию нападающего.
Есть наработки по двух футболистах на фланги. Но это вопрос второстепенный. Главное - хороший центрбэк и опорник. На сбор берем 22 игроков из молодежи. Будем наигрывать.
По итогам осенней части чемпионата "Рух" занимает 12 позицию в УПЛ (из 14 команд).
В первом матче после зимнего перерыва в УПЛ "Рух" 13 февраля сыграет дома с полтавской "Ворсклой".
Популярное сейчас
- Серия А. Милан - Лацио 3:2. Дьявольский характер
- Серия А. Победа Ромы, потери очков Аталанты и Наполи
- Динамо с января 2021 запускает клубный телеканал
- Комментатор ответил Сидорчуку, который до сих пор хочет желтую карточку за фол против Корниенко
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО