Премьер-лига
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Какие команды УПЛ чаще и реже всех бьют издали по воротам
Пропасть между "Ингульца" и "Олимпиком"
В Премьер-Лиге в этом сезоне в среднем за матч прямые удары по воротам со штрафных выполняют 9,6 раза.
Чаще всего это делает "Ингулец" - 15 раз, реже всех "Олимпик" - 3 удара за 12 матчей.
Это ни в коем случае не свидетельствует о качестве игры - только о специфике. Для некоторых специалистов ценность штрафного удара в возможности провести гол «коротким путем».
Для других тренеров важнее дорожить мячом, так как они настраивают подопечных, чтобы те разыгрывали стандарты.
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Источник:УПЛ
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