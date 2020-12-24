Какие команды УПЛ чаще и реже всех бьют издали по воротам

В Премьер-Лиге в этом сезоне в среднем за матч прямые удары по воротам со штрафных выполняют 9,6 раза.

Чаще всего это делает "Ингулец" - 15 раз, реже всех "Олимпик" - 3 удара за 12 матчей.

Это ни в коем случае не свидетельствует о качестве игры - только о специфике. Для некоторых специалистов ценность штрафного удара в возможности провести гол «коротким путем».

Для других тренеров важнее дорожить мячом, так как они настраивают подопечных, чтобы те разыгрывали стандарты.