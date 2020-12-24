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Не Дыминский и не Смалийчук. Хавбек Динамо поддержал новую команду Карпат
За два года - в УПЛ!
Полузащитник "Динамо" U-19 Юрий Тлумак, сын тренера и легендарного экс-вратаря "Карпат" Андрея Тлумака, поделился мнением о вновь "Карпаты".
Юрия спросили, что он скажет о проекте еще одних новых "Карпат", в которые позвали и его отца.
Я верю в этот проект. Там собрались серьезные люди, которые очень любят львовский футбол. Именно Карпаты. Считаю, что у них все получится.
Я видел, как они готовятся к этому делу, они действительно живут этим проектом. Спят и видят, как выйдут в УПЛ.
По моему мнению, через два года во Львове наконец появятся те "Карпаты", которые были когда-то. Сейчас они играют в любителях, а в следующем году уже планируют начинать с Второй лиги.
Напомним, что кроме вновь созданных "Карпат" еще одни играют во Второй лиге - владельцем клуба является футбольный бизнесмен Олег Смалийчук.
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