Не Дыминский и не Смалийчук. Хавбек Динамо поддержал новую команду Карпат

Полузащитник "Динамо" U-19 Юрий Тлумак, сын тренера и легендарного экс-вратаря "Карпат" Андрея Тлумака, поделился мнением о вновь "Карпаты".

Юрия спросили, что он скажет о проекте еще одних новых "Карпат", в которые позвали и его отца.

Я верю в этот проект. Там собрались серьезные люди, которые очень любят львовский футбол. Именно Карпаты. Считаю, что у них все получится.

Я видел, как они готовятся к этому делу, они действительно живут этим проектом. Спят и видят, как выйдут в УПЛ.

По моему мнению, через два года во Львове наконец появятся те "Карпаты", которые были когда-то. Сейчас они играют в любителях, а в следующем году уже планируют начинать с Второй лиги.