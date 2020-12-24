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Официально. Милевский вернулся в чемпионат Украины
Трансферная бомба от клуба из Закарпатья
Экс-нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" 35-летний Артем Милевский стал игроком закарпатского "
К этому времени Милевский выступал в Беларуси в брестском "Динамо" (2019-2020 годы).
После прекращения сотрудничества с клубом Артем заявил, что хотел бы завершить карьеру игрока в УПЛ. Речь шла о том, что он подпишет контракт с львовским "Рухом", однако от услуг Милевского отказался главный тренер Иван Федык.
В 2006-2012 годах Артем выступал за национальную сборную Украины, в 2002-2013 - в киевском "Динамо". Контракт с "Минаем", как сообщают официальные источники клуба, рассчитан на полтора года. Милевский будет выступать в команде под номером "10".
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