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Официально. Милевский вернулся в чемпионат Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

Трансферная бомба от клуба из Закарпатья

Официально. Милевский вернулся в чемпионат Украины
UA-Футбол
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Экс-нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" 35-летний Артем Милевский стал игроком закарпатского "Миная".

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К этому времени Милевский выступал в Беларуси в брестском "Динамо" (2019-2020 годы).

После прекращения сотрудничества с клубом Артем заявил, что хотел бы завершить карьеру игрока в УПЛ. Речь шла о том, что он подпишет контракт с львовским "Рухом", однако от услуг Милевского отказался главный тренер Иван Федык.

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В 2006-2012 годах Артем выступал за национальную сборную Украины, в 2002-2013 - в киевском "Динамо". Контракт с "Минаем", как сообщают официальные источники клуба, рассчитан на полтора года. Милевский будет выступать в команде под номером "10".

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В статье: Василий Кобин Артем Милевский Михаил Кополовец чемпионат Украины ФК Минай
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Комментарии (44)
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ODESSIT_83 (Одесса)
24.12.2020 в 14:31
Не знаю на счёт усиления игры, но то что вечеринки будут на уровень выше это факт))))
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+3
0
Леонід Скачков (Рівне)
24.12.2020 в 14:29
Звичайно,за фізичними кондиціями,Міля вже не той,що 10 років назад,але за майстерністю,креативністю замінив би собою півскладу вуйцицького Руху! Тому, рахую,Козлодоєв з своїм дебілом Хведиком,щонайменше просрали підсилення, і виліт в першу лігу невідворотній.Контрабас навпаки,-тільки виграє від цього!Міля і стоячи може зробити різницю,як Рібері в Фіорентині! Згадаєте мой слова-наостанок Міля зробить фурор в УПЛ!
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0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.12.2020 в 14:34
100% Как бы он ни кутил, но такого нападающего у ДК с момента его ухода не было. Могли и в Динамо вернуть, может дал бы про*раться молодежи и научил Супрягу по воротам попадать.
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
24.12.2020 в 14:29
Вот это батя в здании) Успехов Миле, надеюсь есть еще порох в пороховницах
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+1
-2
Hanter44 (Baburka)
24.12.2020 в 14:21
Дерьмоносцы выступают по обязательной программе!
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+1
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
24.12.2020 в 14:23
Ну давай, показывай, что у тебя там за программа
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+5
-1
Просто Квашин (Харьков)
24.12.2020 в 14:39
Дурка, не тереби бабурку...
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0
-1
avatar
avtoigor (Киев)
24.12.2020 в 14:10
Шовковскому надо снимать бутсы и идти в Минай на помощь
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0
-2
avatar
avtoigor (Киев)
24.12.2020 в 14:05
В Рухе еще остались люди которые дружат со своей головой
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+3
-2
avatar
Байкал (Lviv)
24.12.2020 в 14:05
Вино і палинка виведуть Мілевського на максимальний рівень готовності
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+3
-1
barsu4ok83 (львів)
24.12.2020 в 14:04
В Минаї вік футболістів 30-35р, фактично туди йдуть ті хто завершують кар"єру. Козловський правильно зробив , що не взяв його в команду Рух, краще награвати молодих футболістів Навіть якщо Рух вилитить , то для молодих то досвід Навідмінно від Миная. Але кожна команда вибирає свій шлях розвитку
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0
-2
Леонід Скачков (Рівне)
24.12.2020 в 14:36
Ну то хай і набирають,молодих і тупоголових,як Шепєлєв в Динамо! Футбол-це шахи ніг,а не легка атлетика!
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0
0
avatar
mafan (Рівне)
24.12.2020 в 14:02
Що буде, шо будєт, шо шо шо шо... Оце новина! Це ж скільки піднімуться інтернет-ресурси на цій новині. А от український футбо навряд чи підніметься. Артем, на жаль, пропав давно.
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+1
-2
krakow (Херсон)
24.12.2020 в 14:02
То,чмошный "кормилец". Теперь,этот инфантильный дегенерат. Лига отбросов.
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+3
-6
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
24.12.2020 в 14:00
По крайней мере, будет веселее!)))
Ответить
+3
0
Mexxxxx (Просяная)
24.12.2020 в 13:59
Будет как и Селезнев пешком по полю ходить и на понтах типа ветеранских, звезды все-таки... Хотя пришли к своему реальному уровню, наверное...
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+5
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
24.12.2020 в 13:57
А чё в чемпионат Крыма не пошёл играть? Там есть команда под названием Беркут - любимое слово этого лизателя омоновских сфинкторов
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+5
-3
storm_ua (Николаев)
24.12.2020 в 13:52
Минай подобрал бродячего алкаша
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+4
-4
storm_ua (Николаев)
24.12.2020 в 13:51
Алко клоунада
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+4
-4
alexfc (Киев)
24.12.2020 в 13:42
Уже намешали в коментах всего в кучу. Пусть поиграет , будет интереснее смотреть на Минай. От этого ЧУ лучше.
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+5
-2
мы за динамо (киев)
24.12.2020 в 13:37
возвращєніє блудного попу... мілі.
Ответить
+4
-1
Ramses-ua (Запорожье)
24.12.2020 в 13:35
После фнл ,,тосно" этого игрока для Украины не существует
Ответить
+2
-4
Stihl Kindermann (Gonduras)
24.12.2020 в 14:02
А Зина существует? т.к в МС играет.?
Ответить
+2
-2
Ramses-ua (Запорожье)
24.12.2020 в 14:17
Да ,он был малолеткой при ватных родителях.Но при возможности играть за сб россии он выбрал Украину.Ну а там посмотрим.
+3
-2
Dortmund 09 (Киев)
24.12.2020 в 13:31
Вполне нормальный переход. Это приличное усиление для Миная, что бы остаться в УПЛ.
Ответить
+3
-5
avatar
mafan (Рівне)
24.12.2020 в 14:04
хіхіхіхі
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+3
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
24.12.2020 в 13:31
Знов питання суперечливе... Навряд чи хто назве футболіста в УПЛ, якій мав би такий рівень техніки та бачення поля, як у Мілевського Утім вік та р... поведінка Навіть, якщо він трошки заспокоївся фізичні кондиції п'ятирічної давнини Артему недосяжні. А все ж таки будемо сподіватися, що АВМ внесе хоч якийсь конструктив у гри Міная.
Ответить
+4
-3
prockop4uck (Киев)
24.12.2020 в 13:44
Лошара
Ответить
0
-2
avatar
avtoigor (Киев)
24.12.2020 в 13:21
Минай подобрал бродячего пса
Ответить
+3
-7
avatar
Serega1111 (Киев)
24.12.2020 в 13:14
Думаю эти деньги можно было бы потратить с большей пользой
Ответить
+7
-5
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
24.12.2020 в 13:19
ці 10 тисяч гривень вони на хфутболках відібьють
Ответить
+2
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
24.12.2020 в 13:42
Ага, Милевский это как раз тот товарищ, что будет за 10 тысяч гривень играть
+2
0
avatar
mafan (Рівне)
24.12.2020 в 14:05
Відіб'ють то відіб'ють, але чи підуть ці гроші на користь пацанам, які грають у футбол???
+1
0
bokasonokloshara (город)
24.12.2020 в 13:27
ну 1) без тебя решат куда деньги тратить и 2) неужели есть чем думать? удивил
Ответить
+1
-7
avatar
Serega1111 (Киев)
24.12.2020 в 13:37
Данун.ах, кац.ап, неужели без меня решать будут? Вот это да... В отличие от тебя, удивленного далбайопа - есть чем...
+3
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
24.12.2020 в 13:11
Ещё одного пенальтиста привезли...... Тфу....
Ответить
+3
-4
avatar
mafan (Рівне)
24.12.2020 в 14:05
Ответить
0
-1
аалекс ( Крым)
24.12.2020 в 13:01
Думаю, что мотивация у него будет зашкаливать. Интересно будет понаблюдать за игрой блудного сына.
Ответить
+5
-10
avatar
Динамо-машина (Киев)
24.12.2020 в 12:52
Белорусская вата приедет жить к закарпатским сепарам))) Как симоволично) И даже где-то "романтично"))) Может теперь после украинского, белорусского и российского гимнов споёт напоследок и венгерский!)
Ответить
+12
-14
absurdlight (Kiev)
24.12.2020 в 13:22
Каким ещё «закарпатским сепарам»? Раздутый случай в одном селе и ничего большего.
Ответить
+6
-3
Technical
24.12.2020 в 13:40
Через такі коментарі, Україна ніколи не стане єдиною по-справжньому. На Сході "одні сєпари", на Заході - як виявляється теж. На Півдні - теж "одні українофоби". Тоді де ж спражні Українці?
Ответить
+6
-2
Ramses-ua (Запорожье)
24.12.2020 в 13:57
Technical-Справжні українці там де салют на,, похованні Кернесів" Там де брезгливість до малоросів,москалів,та прокацапських ублюдків
+2
-2
avatar
mafan (Рівне)
24.12.2020 в 14:06
Молодець, плюсую за інтелектуальну іронію!
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+2
-3
Maksrovnii (Днепр)
24.12.2020 в 12:51
В берестейском ))))
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+4
-3


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