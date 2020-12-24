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Игрок Шахтера занялся благотворительностью в Бразилии

Премьер-лига
(4 голосов)

Потратил собственные деньги

Игрок Шахтера занялся благотворительностью в Бразилии
Новина українською

Отпуск фланговый защитник "Шахтера", бразилец Додо, проводит на родине.

22-летний бразилец отличился благотворительным поступком - приобрел бедным еду и одежду.

Не хватает слов, чтобы описать счастье от возвращения в мой родной район. С Рождеством, спасибо Богу за все!

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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(4 голосов)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
24.12.2020 в 13:08
А вот Динамовцы все по пляжам подруг фоткают, им не до таких занятий!
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