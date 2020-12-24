Игрок Шахтера занялся благотворительностью в Бразилии

Отпуск фланговый защитник " Шахтера ", бразилец Додо, проводит на родине.

22-летний бразилец отличился благотворительным поступком - приобрел бедным еду и одежду.

Не хватает слов, чтобы описать счастье от возвращения в мой родной район. С Рождеством, спасибо Богу за все!