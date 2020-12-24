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Игрок Шахтера занялся благотворительностью в Бразилии
Потратил собственные деньги
Отпуск фланговый защитник "
22-летний бразилец отличился благотворительным поступком - приобрел бедным еду и одежду.
Не хватает слов, чтобы описать счастье от возвращения в мой родной район. С Рождеством, спасибо Богу за все!
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Источник:Інстаграм Додо
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Kolibri (Киевоград)
24.12.2020 в 13:08
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