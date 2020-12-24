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Рух обратился с жалобой в УАФ на президента Ингульца

Премьер-лига
(1 голосов)

По поводу каких слов - не конкретизируют

Рух обратился с жалобой в УАФ на президента Ингульца
Новина українською

Львовский "Рух" обратился в комитет этики и честной игры Украинской Ассоциации Футбола.

Основанием стали "возмутительные высказывания президента "Ингульца" Александра Поворознюка", - сообщили в желто-черном клубе.

Накануне президент "Ингульца" Александр Поворознюк в интервью на сайте клуба вспоминал и львовский "Рух".

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Комитет по этике и честной игре УАФ
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Источник:
Рух

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
24.12.2020 в 14:33
Козлы не только реальные козлы, но и стукачи...
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Байкал (Lviv)
24.12.2020 в 14:02
А колись анонсували ,що були колєгами. Футбол не тільки зближує ,але і ....
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+1
0


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