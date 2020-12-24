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Рух обратился с жалобой в УАФ на президента Ингульца
По поводу каких слов - не конкретизируют
Львовский "
Основанием стали "возмутительные высказывания президента "Ингульца" Александра Поворознюка", - сообщили в желто-черном клубе.
Накануне президент "Ингульца" Александр Поворознюк в интервью на сайте клуба вспоминал и львовский "Рух".
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Источник:Рух
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
24.12.2020 в 14:33
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+2
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Байкал (Lviv)
24.12.2020 в 14:02
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