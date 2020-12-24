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Официально: Ворскла арендует полузащитника Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Который мог играть в "Барселоне"

Официально: Ворскла арендует полузащитника Динамо
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет в полтавской "Ворскле".

Клубы договорились об аренде 20-летнего полузащитника.

Георгий Цитаишвили будет выступать в аренде за "Ворсклу" с 1 января по 31 мая 2021 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Динамо

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Комментарии (3)
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Счётчик шансов (Полтава)
24.12.2020 в 14:43
Только не "играть в Барселоне", а "принадлежать Барселоне"))). Как Лунин Реалу. (Это очень разные вещи. Играет Зинченко, в Мансити. )
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0
0
Hanter44 (Baburka)
24.12.2020 в 14:16
Это кто же там должен был играть в Барселоне?(это сон? Мечты? Или марево?)
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0
-2
Alex-696 (Немирів)
24.12.2020 в 14:36
Як хто!? Вітя - голденбой, тобто, кавалєнка.
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+2
0


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