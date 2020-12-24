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Официально: Ворскла арендует полузащитника Динамо
Который мог играть в "Барселоне"
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет в полтавской "
Клубы договорились об аренде 20-летнего полузащитника.
Георгий Цитаишвили будет выступать в аренде за "Ворсклу" с 1 января по 31 мая 2021 года.
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Источник:Динамо
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