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Копейки или не копейки? Известно, какую зарплату в Минае будет получать Милевский
Вот и считайте...
Артем Милевский не скрывал, что может и хочет продолжить / завершить карьеру в Украине. Вопросы возникали только о том, где окажется Артем. Речь шла о "Колосе", "Рухе" и "Минае". И сложилось все в пользу именно закарпатского клуба.
Ранее Милевский говорил, что для него важна финансовая составляющая. Прямая цитата: "Конечно, мне хочется здесь закончить. Но за копейки я не хочу играть в Украине".
Копейки или не копейки... Как удалось узнать UA-Футбол из собственных источников, зарплата Милевского в "Минае" составит около ста тысяч гривен в месяц (около трех тысяч евро). Обусловлены также премиальные.
Контракт рассчитан на полтора года. До этого времени Милевский выступал в Беларуси в "Динамо" (Брест) (2019-2020 годы). В 2006-2012 годах Артем играл за национальную сборную Украины, в 2002-2013 - в киевском "Динамо". В "Минае" Милевскому достался номер "10".
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