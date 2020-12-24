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Копейки или не копейки? Известно, какую зарплату в Минае будет получать Милевский

Премьер-лига
(3 голосов)

Вот и считайте...

Копейки или не копейки? Известно, какую зарплату в Минае будет получать Милевский
UA-Футбол
Новина українською

Артем Милевский не скрывал, что может и хочет продолжить / завершить карьеру в Украине. Вопросы возникали только о том, где окажется Артем. Речь шла о "Колосе", "Рухе" и "Минае". И сложилось все в пользу именно закарпатского клуба.

Ранее Милевский говорил, что для него важна финансовая составляющая. Прямая цитата: "Конечно, мне хочется здесь закончить. Но за копейки я не хочу играть в Украине".

Копейки или не копейки... Как удалось узнать UA-Футбол из собственных источников, зарплата Милевского в "Минае" составит около ста тысяч гривен в месяц (около трех тысяч евро). Обусловлены также премиальные.

Контракт рассчитан на полтора года. До этого времени Милевский выступал в Беларуси в "Динамо" (Брест) (2019-2020 годы). В 2006-2012 годах Артем играл за национальную сборную Украины, в 2002-2013 - в киевском "Динамо". В "Минае" Милевскому достался номер "10".

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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Комментарии (18)
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fabo54
24.12.2020 в 16:19
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
24.12.2020 в 16:08
На Ферарі і Мазератті не хватить))))))Перейде на Ланоси))))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.12.2020 в 16:12
БЭУ ланос)))
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0
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
24.12.2020 в 16:05
Для украинского футбола это небольшая сумма даже как для нынешних времён. А о прошлых годах вообще речи быть не может. На сколько я знаю, он получал 100 000 евро в месяц. А теперь 3. Получается всё-таки за "копейки" пошёл играть...Хотя я и столько не зарабатываю...
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0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
24.12.2020 в 16:05
Запас закарпатського коньяка в бонуси входить?))
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+1
0
storm_ua (Николаев)
24.12.2020 в 15:57
ахахахахах...на водяру хватит
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
24.12.2020 в 15:45
Спасибо Милевскому.Желчегонным есть развлекуха
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+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
24.12.2020 в 15:42
если за 3 к согласился - значит уже почти все пропилМиля. грустно. а что с ним будет тогда в 45 лет.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.12.2020 в 15:46
тренировать дупамо будет
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
24.12.2020 в 15:36
))))))
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0
0
Сергей1987 (Киев)
24.12.2020 в 15:28
на наливку хватит))
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+3
0
Vantala (Kharkiv)
24.12.2020 в 15:10
Не верится что Миля на такие копейки пошел. Это как ЗП среднего программиста в Киеве. Сильно кажется мне, что это официальная часть зарплаты, но далеко не полная ЗП. И еще как минимум столько же он в конверте получает.
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+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.12.2020 в 15:17
+ % с контрабаса))
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+3
0
football_soccer (Украина)
24.12.2020 в 15:24
"средний" программист уж точно трешку евро не зарабатывает ))) если бы было все так сказочно у нас в стране, айтишники не иммигрировали в Израиль и Германию .... трешка евро у "среднего" программиста, аххаха )) скажете же такое
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+4
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
24.12.2020 в 16:35
Ну, ну. Мой родной ... родственник - программист, зарабатывает в Киеве 3600 ам. $, что в Евро и будет чуть больше 3000. И таких как он в его фирме полно...
0
0
Hanter44 (Baburka)
24.12.2020 в 15:47
Что то же надо ляпнуть для поддержания имиджа.Хоть и получается,что в лужу...Да они привычные
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0
-1
Dortmund 09 (Киев)
24.12.2020 в 15:07
Получается обычный игрок ротации где то 800-1000 евро зарабатывает.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
24.12.2020 в 15:33
А почему не 2?
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0
-1


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