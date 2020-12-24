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Игорь Суркис поздравил всех болельщиков киевского Динамо с наступающими праздниками

Премьер-лига
(1 голосов)

Также президент киевлян отметил, что год был не из легких

Игорь Суркис поздравил всех болельщиков киевского Динамо с наступающими праздниками
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил всех болельщиков киевского клуба с наступающими праздниками.

"Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

Рад поздравить вас с наступающими праздниками — новым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники имеют особое значение, потому что символизируют собой завершение старого года и наполняют наши сердца надеждой на лучшее в году новом.

2020-й год выдался нелегким. Весь мир столкнулся с новым испытанием, пандемией, которая изменила привычный уклад жизни каждого. Это испытание заставило нас но-новому взглянуть на окружающий нас мир, переосмыслить многие ценности. В это время каждый как никогда почувствовал, насколько важна поддержка близких людей.

Футбол также подвергся влиянию глобальной пандемии. Но, к счастью, этот прекрасный вид спорта преодолел препятствия и сохранил свою огромную армию поклонников по всему миру. Надеемся, что очень скоро ситуация позволит вернуться на трибуны болельщикам, которые являются сердцем и душой этой игры и без которых она утратила свою особенность.

Нелегким выдался год и для киевского "Динамо". Он начался с разочарований, которые к концу года сменились белой полосой и надеждой на успешные результаты в грядущем году.

В преддверии рождественских и новогодних праздников от лица клуба хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

С Новым 2021-м годом и Рождеством Христовым!", — приводит слова Суркиса официальный сайт киевлян.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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fabo54
24.12.2020 в 16:18
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